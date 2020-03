Campi magnetici di Marte intorno al lander Insight sono 10 volte più potenti del previsto

I risultati dell'incredibile primo anno del lander InSight sulla superficie marziana sono stati pubblicati recentemente. Uno di questi è stato presentato sulla rivista Nature Geosciences, e ha condiviso alcune scoperte piuttosto interessanti sui campi magnetici di Marte.

Secondo il team di ricerca, il campo magnetico all'interno del cratere dove è atterrato InSight è dieci volte più potente del previsto. Risultati che potrebbero aiutare gli scienziati a risolvere i misteri chiave sulla formazione del pianeta e sulla sua evoluzione. Prima di questa missione, le migliori stime dei campi magnetici marziani provenivano dai satelliti in orbita e venivano effettuate mediate distanze superiori a 150 chilometri.

"Una delle grandi incognite delle precedenti missioni satellitari era l'aspetto della magnetizzazione su piccole aree. Posizionando il primo sensore magnetico in superficie, abbiamo acquisito nuovi preziosi indizi sulla struttura interna e sull'atmosfera superiore di Marte che ci aiuteranno a capire come si è formato", afferma Catherine Johnson, autrice principale dello studio. Misurare i campi magnetici del pianeta è la chiave per comprendere la natura e la forza del campo magnetico globale che Marte aveva miliardi di anni fa.

"Pensiamo che provenga da rocce molto più vecchie che sono sepolte ovunque da un paio di centinaia di metri a chilometri sotto terra. Non saremmo stati in grado di dedurlo senza i dati magnetici e le informazioni geologiche e sismiche fornite da InSight", afferma la donna. In futuro, il lander della NASA aiuterà a scoprire nuovi e interessanti misteri sul Pianeta Rosso, in attesa che il rover Perseverance sbarchi sul mondo.