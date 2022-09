In ogni campione di sangue degli astronauti è stata trovata una mutazione

Il sangue di tutti i 14 astronauti della NASA che hanno volato con lo Space Shuttle tra il 1998 e il 2001, scoprono i ricercatori, mostravano tutti mutazioni nel loro DNA. Le nuove informazioni sono state riportate recentemente sulla rivista Nature Communications Biology.

Di per sé queste "modifiche" non rappresentano una seria minaccia per la salute a lungo termine degli astronauti, ma sottolinea l'importanza di screening sanitari regolari per gli tutti coloro che si trovano nello spazio (perfino i batteri cambiano lontani dalla Terra). In particolare, è stata notata un'elevata percentuale di cellule del sangue che provenivano da un singolo clone, un fenomeno chiamato ematopoiesi clonale.

Mutazioni come questa possono essere causate dall'esposizione a radiazioni ultraviolette o da altre forme di radiazioni (inclusa la chemioterapia). Le mutazioni osservate nei campioni di sangue assomigliano al tipo di mutazioni somatiche che vediamo negli individui più anziani - il che é coerente con lo studio che affermava che nello spazio si invecchia prima.

"Sebbene l'emopoiesi clonale che abbiamo osservato fosse di dimensioni relativamente piccole, il fatto che sono state trovate queste mutazioni è stato sorprendente data l'età relativamente giovane e la salute di questi astronauti", ha dichiarato l'autore principale del documento David Goukassian, professore di medicina presso la Icahn School di Medicina al Monte Sinai.

"La presenza di queste mutazioni non significa necessariamente che gli astronauti svilupperanno malattie cardiovascolari o il cancro", continua l'esperto, "ma c'è il rischio che, nel tempo, ciò possa accadere attraverso l'esposizione continua e prolungata."