Solo un campione può scovare la sirena nascosta nell'illusione ottica

Come i marinari venivano confusi dalle sirene, voi sarete confusi da questa illusione ottica di oggi, che miscela sapientemente i due elementi citati dinanzi. Nel fascino senza tempo di un disegno vintage, oggi vi mostriamo un'opera che racconta storie di mare, di viaggi e di scoperte. Attenzione, tra le linee del disegno si nasconde un enigma.

Questo affascinante gioco di illusioni ottiche sottolinea l'importanza delle inferenze percettive nella visione umana, il modo in cui il nostro cervello riempie i vuoti e interpreta le informazioni per creare un'immagine completa e significativa (non a caso alcune di queste immagini non possono essere viste dai bambini autistici, che le identificano in modo diverso).

Siete riusciti a identificare la sirena all'interno dell'illusione? Fatecelo sapere nella sezione dedicata ai commenti! Pronti, partenza, via! Nonostante la sua presenza sia sottile, una volta scoperta, la sirena diventa il fulcro dell'immagine, a differenza dell'uomo con il cannocchiale che sembra proprio cercare queste mitologiche fanciulle.

Ve lo abbiamo detto più volte ma non possiamo far altro che ribadirlo: gli scienziati utilizzano spesso questi enigmi visivi per studiare come il cervello elabora le informazioni visive, mettendo in luce le complesse dinamiche che guidano la nostra interpretazione del mondo. A proposito, in questa illusione ottica ci sono 3 ladri, ma trovarli tutti è sovrumano.



Siete riusciti a trovare la sirena? Ne siamo certi!