Che campione è stato usato in una canzone? Un sito Web lo svela

Quante volte avete sentito qualcosa di "familiare" in un brano uscito di recente? Di mezzo potrebbe esserci la tecnica del campionamento, particolarmente diffusa nell'industria musicale moderna. In parole povere, da parte degli artisti può esserci una sorta di "riutilizzo".

I cosiddetti sample non sono infatti altro che delle registrazioni di elementi musicali quali melodia, ritmo, voce e simili, utilizzati in un'altra incisione. Si fa essenzialmente riferimento a un metodo che può essere utilizzato per "pescare dal passato" e trovare ispirazione per generare qualcosa di nuovo a livello musicale.

Al netto di che cos'è un campione e delle dinamiche discografiche per poterne fare uso, un ascoltatore potrebbe potenzialmente voler comprendere se in un determinato brano è stato usato o meno un campione. In questo modo, infatti, si può scoprire nuova musica o anche banalmente vedere se si tratta solamente di una "sensazione" o se effettivamente l'artista in questione ha tratto ispirazione da un brano più datato.

Ebbene, il Web può "venire in soccorso" in questo caso, dato che esistono portali come WhoSampled, che permettono di verificare in pochi secondi se è stato usato un campione, ottenendo tutte le indicazioni del caso. Chiaramente potrebbero non essere presenti esattamente tutti i brani, ma se siete degli appassionati di musica potreste trovare delle chicche non di poco conto, di cui magari non eravate a conoscenza.