Campioni di apnea: queste balene riescono a trattenere il fiato per tre ore

Attualmente, il record mondiale di apnea statica appartiene a Gianluca Genoni, che è rimasto sott'acqua trattenendo il respiro per ben 18 minuti. Gli Zifidi (Ziphiidae), da questo punto di vista, battono di gran lunga questo primato, poiché una nuova ricerca mostra che la loro apnea può durare più a lungo di quanto si pensasse in precedenza.

Gli scienziati hanno scoperto che una di queste creature ha trattenuto il respiro per più di 3 ore, infrangendo il record precedentemente riportato - da parte di uno zifio (Ziphius cavirostris) - di oltre un'ora. Anche il loro tempo di recupero è incredibile: una balena si è riposata per soli 20 minuti dopo un'immersione di 2 ore.

Un esemplare di zifio può crescere fino a 7 metri di lunghezza e pesare fino a 3.080 chilogrammi. I maschi maturi hanno due denti a forma di cono che sporgono dalle loro mascelle inferiori e i loro corpi sono spesso segnati da graffi lunghi e pallidi che si pensa siano cicatrici da competizioni di accoppiamento sulle femmine. Poiché trascorrono pochissimo tempo in superficie sono estremamente difficili da osservare in natura.

Queste creature trascorrono il 90% del loro tempo sott'acqua, in profondità o in immersioni meno profonde. Gli esperti hanno osservato più di 3.680 immersioni in un periodo di quattro anni. In precedenza, nel 2014, un altro team di ricercatori aveva segnalato un'immersione record dalla durata di 2 ore e 17,5 minuti. Tuttavia, quando gli autori del nuovo studio hanno esaminato i dati del 2017, hanno scoperto un paio di immersioni ancora più estreme. La prima immersione è durata 2 ore e 53 minuti, l'altra ancora di più: ben 3 ore e 42 minuti. "Va contro ciò che pensiamo che i mammiferi dovrebbero essere in grado di fare", afferma infine l'autore dello studio.

Ultimamente, più di 380 esemplari si sono spiaggiati in Tasmania, il peggior evento del genere mai visto sulle coste dell'Australia.