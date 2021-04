Campioni di velocità: ecco gli animali più veloci del nostro pianeta

Sul nostro pianeta sono tante le specie che hanno una loro unicità e che riescono ad essere imbattibili nel loro elemento. L'essere umano, ad esempio, in termini di forza bruta, velocità e agilità viene battuto da moltissimi animali. Oggi parleremo di una domanda molto comune ma con tante implicazioni: qual è l'animale più veloce del mondo?

Si tratta di una risposta complessa. L'animale terrestre più veloce è senza alcun dubbio il ghepardo; riesce a raggiungere infatti per qualche centinaia di metri una velocità di 120 chilometri all'ora. A livello di velocità, però, il ghepardo non è l'animale che riesce a raggiungere il "contatore" dei chilometri orari più alti.

In acqua, ad esempio, la creatura che riesce a dare il meglio di sé nella velocità è senza alcun dubbio il Pesce Vela, che raggiunge tranquillamente i 110 km/h ed è capace perfino di saltare fuori dall'acqua. Il rondone codaspinosa golabianca, ad esempio, sfruttando le correnti d'aria riesce a raggiungere, durante il volo battuto, l'incredibile velocità di 175 chilometri all'ora. Vi sembra impossibile battere questo record? Aspettate a dirlo, poiché la medaglia d'oro appartiene sicuramente a un altro volatile: il falco pellegrino.

In volo il falco pellegrino raggiunge la "modesta" velocità di 96 km/h, ma è durante la picchiata che riesce a dare il meglio di sé battendo tutti: dopo che avvista una succulenta preda, il falco pellegrino in picchiata raggiunge la velocità di 389 chilometri all'ora, un numero semplicemente spaventoso e che non fa altro che dimostrare la maestosità di certe creature della Terra.