Un campo magnetico da record mondiale: ecco cosa è successo in Cina

La fisica e l'ingegneria rompono sempre i record precedenti, col progredire della tecnologia. Di recente c'è stato un esperimento quantistico da record che ha provato a fare avanzamenti in quel campo. In Cina invece, il 12 agosto, è stato rotto un altro record molto importante.

A Hefei, all'SHMFF (Steady High Magnetic Field Facility), un team di ricercatori ha creato un campo magnetico pari a 45,22 Tesla, ovvero 780.000 volte più forte del campo magnetico della Terra a 50 gradi nord o sud dall'Equatore. In precedenza, il record si attestava sui 45 Tesla, raggiunto dal MagLab della Florida nel 1999. Già all'epoca era un risultato straordinario e basti pensare che, per superarlo di poco, sono stati necessari più di venti anni.

All'SHMFF sono stati usati i magneti ibridi, gli stessi del MagLab: all'esterno c'è un magnete superconduttore, mentre all'interno c'è un elettromagnete di Bitter, conosciuto anche come solenoide di Bitter. Questi ultimi, a temperatura ambiente, possono riuscire a creare un campo magnetico di 37,5 Tesla, come confermato nel 2014 nei Paesi Bassi. Pertanto l'unione dei due è stata vista come la possibilità ideale per raggiungere intensità magnetiche ancora più elevate.

"Per generare un campo magnetico più forte, abbiamo innovato la struttura del magnete e sviluppato nuovi materiali. Il processo manifatturiero dei dischi di Bitter sono inoltre stati ottimizzati" afferma Kuang Guangli, professore e direttore accademico del centro di ricerca di scienze dell'istituto di Hefei dove è situato l'SHMFF.

Non siamo ancora a campi magnetici dell'ordine dei megatesla, ma sicuramente studiare questi campi ad altissima intensità permetterà di capire meglio alcune tecnologie e di migliorarle.