Il campo magnetico terrestre si sta spostando verso la Siberia: ecco il perché

I poli magnetici della Terra, generati dal campo magnetico del nostro pianeta, non sono fissi in una posizione, ma si muovono. Pensate, infatti, che da quando è stato documentato per la prima volta nel 1830, il Polo Nord Magnetico ha viaggiato per circa 2.250 chilometri e negli anni ha aumentato la sua velocità da 15 a circa 50/60 km all'anno.

Gli addetti ai lavori sono giunti a questa conclusione grazie ai dati raccolti dai satelliti Swarm dell'Agenzia spaziale europea (ESA), che misura con precisione i segnali magnetici che provengono dal nucleo, dal mantello, dalla crosta e dagli oceani del nostro pianeta.

Il motivo di questo spostamento potrebbe essere da ricercare dal movimento di due "blocchi" magnetici di materiale fuso all'interno del pianeta. “Quello che abbiamo scoperto è che la posizione del Polo Nord Magnetico è controllata da due macchie – una sotto il Canada e una sotto la Siberia – e agiscono come una sorta di tiro alla fune controllando la posizione del polo", spiega il Dr Phil Livermore, autore principale dello studio dell'Università di Leeds nel Regno Unito.

Negli ultimi tempi, però, il "tiro alla fune" magnetico sembra essere stato vinto dalla parte siberiana - dopo anni di dominazione da parte del Canada - e il campo magnetico nord si sta spostando leggermente verso questa posizione. "Questo spiega perché il polo si è improvvisamente accelerato allontanandosi dalla sua posizione storica", afferma infine Livermore.

Se il campo magnetico dovesse scomparire, le conseguenze sarebbero catastrofiche.