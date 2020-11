Anche il Canada ora ha dato il via libera per la beta di Starlink

La costellazione satellitare Starlink, ideata dalla società aerospaziale SpaceX, continua a diventare sempre più una realtà tangibile: dopo i primi test beta avvenuti di recente sul suolo americano ora sarà possibile usufruirne anche nel territorio canadese.

La decisione è stata presa dall’ “Innovation, Science and Economic Development Canada” (ISED), il dipartimento governativo che ha il compito di garantire una crescita economia canadese basata sulla conoscenza e sull’innovazione tecnologica.

Da quando SpaceX ha iniziato a spedire i primi terminali utente Starlink ai beta tester statunitensi meno di due settimane fa, gli americani delle zone rurali (quelli che più sentivano il bisogno di questo tipo di connessione) sono arrivati ​​rapidamente a mostrare le proprie impressioni, mettendo in luce i vari pregi e difetti della costellazione, rapportandolo al prezzo iniziale di cui vi abbiamo già parlato.

Starlink è in una fase ancora molto embrionale: attualmente in orbita ci sono 893 satelliti e – nei piani di Elon Musk – il progetto si potrà dire concluso solo quando ve ne saranno circa 12 mila. Un numero enorme, che potrebbe richiedere sforzi alla società californiana per almeno i prossimi dieci anni. Le buone notizie sono però incoraggianti e, nonostante il numero così esiguo di unità, molti utenti hanno riportato una più che discreta qualità della connessione, con un ping davvero ridotto (cosa rara per una connessione satellitare).

Il Canada, sorprendendo persino il magnate sudafricano, non ha aspettato molto per dare via al beta test anche all’interno dei propri confini. C’è da considerare però che, al contrario di quanto avviene negli USA, l’esperienza sarà incredibilmente limitata, in quanto i territori del nord metteranno a dura prova il segnale degli attuali Starlink, portando sicuramente ad una qualità di connessione più claudicante.

SpaceX, per risolvere questi problemi, non solo dovrà continuare a rimpinguare ad un buon ritmo la propria flotta di satelliti, ma dovrà cominciare anche a costruire ulteriori “stazioni di terra”: degli stabilimenti capaci di unire tutte le unità Starlink alla rete internet già esistente sul pianeta Terra, rendendolo flusso di dati quanto più omogeneo possibile.