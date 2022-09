In Canada c'è un'anomalia gravitazionale che vi fa pesare di meno sulla bilancia

Se vi sentite in colpa a causa dei chili presi durante le ferie estive vi consigliamo di trasferirvi in Canada, dove sembra esistere un'anomalia gravitazionale che vi fa pesare di meno sulla bilancia. La gravità non è uniforme su tutta la Terra e in questa particolare regione del mondo ce n'é un po' di meno rispetto al pianeta.

Il luogo in questione è la Baia di Hudson, dove chi vi abita pesa circa un decimo di chilo in meno rispetto al resto della popolazione. Nel 2007, gli scienziati hanno stipulato diverse teorie per spiegare questo strano fenomeno che ha molte similitudini con l'Oregon Vortex - anche se questo è scientificamente reale.

Oltre 10.000 anni fa, in questo luogo esisteva una grande crosta di ghiaccio che copriva la maggior parte del Canada moderno e degli Stati Uniti. Questa calotta era un po' più pesante nella zona della Baia di Hudson e, quando si sciolse, il ghiaccio era così pesante da lasciare una rientranza nella crosta terrestre che conferì alla regione una minore massa terrestre. Meno massa si traduce in meno gravità.

La seconda teoria è meno complicata della prima: il magma, che appesantisce la crosta terrestre, è meno concentrato nell'area della Baia di Hudson a causa di un processo noto come convezione ed è proprio questo che causa l'anomalia. Il fenomeno in questione esiste anche in altre parti del nostro pianeta perché, come ben sappiamo, la Terra non è una palla perfetta ma la sua massa varia leggermente da un luogo all'altro.

Certo, c'è da dire che la Canadian Gravity Anomaly è così particolare che ha catturato l'interesse degli scienziati della NASA, che hanno perfino lanciato un satellite - chiamato GRACE (Gravity Recovery and Climate Experiment) - con l'obiettivo di studiarla dallo spazio.