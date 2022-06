In Canada molte persone sono rimaste senza internet a causa di un castoro

Diverse piccole città della Columbia Britannica settentrionale, in Canada, hanno sperimentato dei blackout di internet e di elettricità improvvisi. No, non si è trattato di un cyberattacco alle infrastrutture dello stato, ma la colpa è da ricercare interamente in un castoro. Sì, avete letto bene.

Dopo che la creatura ha mangiucchiato un albero di pioppo tremulo, quest'ultimo è caduto proprio sopra le linee elettriche e in fibra ottica. Ciò ha portato a una interruzione delle reti elettriche e di quelle internet. Non è la prima volta che succede una cosa del genere: lo scorso aprile quasi 1.000 persone sono rimaste senza internet per un giorno intero dopo che un castoro ha masticato un cavo in fibra ottica.

Quando i tecnici sono giunti per un sopralluogo nella zona del delitto, hanno chiaramente visto segni di denti sul fondo dell'albero abbattuto, portandoli a credere che il colpevole potesse essere stato un castoro. "È insolito, ma succede ogni tanto", ha dichiarato Bob Gammer, operatore elettrico provinciale di BC Hydro. "Non sarei un uomo ricco se avessi un nichelino per ogni interruzione simile, ma succedono".

Attualmente la società di servizi pubblici locali CityWest sta lavorando a una soluzione permanente per garantire che castori, o altri simpatici animali, non siano più in grado di togliere momentaneamente Internet ai cittadini. Il piano è quello di posare una seconda linea in fibra ottica sul fondo dell'oceano lungo la costa di Vancouver... sperando che qualche squalo non le attacchi.