In Canada la plastica sarà vietata dalla fine del 2023

Dopo Cina e Unione Europea, il Canada ha finalmente deciso di bandire la plastica monouso - definita nociva - dal Paese. Si tratta di un divieto radicale, che proibisce l'uso e attua alcune manovre per limitare fortemente il materiale che sta infestando i nostri mari.

Tutti gli oggetti monouso sono stati vietati: buste di plastica, bicchieri, cannucce e molto altro. Inoltre, a dicembre di quest'anno entrerà in vigore un divieto di produzione e importazione della plastica, con la vendita degli articoli completamente vietata a partire da dicembre 2023.

Anche l'esportazione di plastica monouso sarà vietata a partire dal 2025, rendendo il Canada il primo paese ad attuare una manovra del genere. "Abbiamo promesso di vietare la plastica monouso dannosa e manteniamo questa promessa", ha scritto in un tweet il primo ministro Justin Trudeau. "Nei prossimi 10 anni, questo divieto comporterà l'eliminazione stimata di oltre 1,3 milioni di tonnellate di rifiuti di plastica e di oltre 22.000 tonnellate di inquinamento da plastica."

I numeri sono spaventosi: in Canada i cittadini utilizzano fino a 15 miliardi di sacchetti di plastica per la spesa ogni anno e 16 milioni di cannucce al giorno. Nonostante le manovre attuate, non è ancora abbastanza, per molti. "Il governo deve cambiare marcia ampliando l'elenco dei divieti e tagliando la produzione complessiva di plastica", secondo Sarah King, responsabile della campagna oceani e plastica di Greenpeace Canada.

Mentre in tutto il mondo si cerca di fare qualcosa per combattere l'inquinamento da plastica, il primo produttore mondiale di inquinamento da plastica pro capite, gli Stati Uniti, non ha ancora annunciato alcun divieto simile. Nel 2060, continuando in questo modo, la situazione andrà soltanto a peggiorare, di ben tre volte.