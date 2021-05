Il Canada è pronto a conquistare la Luna con il suo rover: verrà lanciato entro il 2026

Usufruendo della collaborazione con la NASA, anche lo stato del Canada potrà portare sulla Luna il suo personale rover scientifico, ricordandoci quanto l'esplorazione spaziale sia ormai un "business" dal quale nessuno vuole rimanere escluso.

Il ministro canadese dell'Innovazione François-Philippe Champagne, ha annunciato che la nazione svilupperà un rover lunare robotico in collaborazione con la NASA e lo lancerà entro il 2026. Durante una conferenza tenutasi ieri, 26 maggio, il ministro ha riferito: "il rover trasporterà almeno due strumenti scientifici, canadesi e americani. La missione mirerà a raccogliere immagini, misurazioni e dati della superficie della luna, nonché a far sopravvivere il rover per un'intera notte sulla luna".

Può sembrare poco, ma vi ricordiamo che una notte lunare dura circa due settimane terrestri, e la Canadian Space Agency (CSA) avrà il suo da fare per rendere il suo rover sicuro e affidabile da un punto di visto scientifico.

La missione avrà come sito di allunaggio il polo lunare (probabilmente quello meridionale, che è anche il target delle missioni Artemis statunitensi) e l'Agenzia sta già finanziando società canadesi ed estere per sviluppare progetti e idee su come dovrà essere realizzato il rover.

Ovviamente, tutto questo non avverrà in maniera indipendente o per la gloria personale: come vi abbiamo riportato in passato, il Canada è uno dei paesi firmatari degli accordi Artemis, quindi ha già una buona dose di responsabilità a cui badare per far sì che la prima donna arrivi sulla Luna entro il 2030.

La nazione è anche responsabile della costruzione del braccio robotico speciale che farà parte del Gateway Lunare (altro elemento fondamentale del programma Artemis). E non va dimenticato che un astronauta canadese sarà a bordo proprio della missione Artemis-2, cioè la prima con equipaggio in orbita lunare, sancendo il ritorno dell'umanità nello spazio profondo da quando si è conclusa la missione Apollo 17 nel 1972.

Insomma, una grande nazione con diversa esperienza nel campo spaziale, che ora ha deciso di dare un contributo ancor più marcato all'esplorazione e alla comprensione del nostro satellite.