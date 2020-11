Canale 5, Italia 1 e Rete 4, da Giugno 2021 al via lo switch off all'MPEG4: cosa cambia

Secondo quanto affermato dal giornale Telemagazine, Mediaset avrebbe ufficializzato lo spegnimento delle versioni MPEG2 delle proprie reti generaliste Rete 4, Canale 5 ed Italia 1 su Tivùsat. Da Giugno 2021, infatti, i canali saranno visibili esclusivamente in MPEG4, a coloro che dispongono di un decoder o televisore HD.

i tratta di una novità importante, in quanto fino ad ora Mediaset aveva comunicato la transizione all’MPEG4 solo di Iris, La5, Mediaset Extra, Italia 2, Cine34, Venti, Top Crime, TGCom24, Boing e Cartoonito.

Nella comunicazione ottenuta dai colleghi, si legge che il primo ad effettuare il passaggio all’MPEG4 HD sarà Rete 4, a partire dal primo Giugno 2021. Ad Ottobre 2021 sarà la volta di Italia 1 ed a Dicembre 2021 di Canale 5.

Cosa cambierà, quindi?

Coloro che sono in possesso di un decoder Tivùsat SD dovranno adeguare il loro impianto, altrimenti non sarà possibile agganciare i canali in alta definizione.

Le vie sono due: o si acquista un decoder Tivùsat HD, oppure un decoder satellitare con CAM Tivùsat HD. Ricordiamo che è possibile anche richiedere il bonus TV da 50 Euro messo in campo dal Governo, presentando la certificazione di appartenenza alle classi ISEE I o II, con reddito annuo inferiore ai 20.000 Euro.