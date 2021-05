Canale 5, Italia 1 e Rete 4 pronti allo switch off all'HD: ecco da quando

Lo switch off all'alta definizione per le tre reti generaliste di Mediaset è vicino. Come annunciato alla fine dello scorso anno, infatti, tra qualche mese inizierà il passaggio dei canali all'alta definizione su Tivùsat. Ciò vuol dire che sarà necessario disporre di una TV DVB-S2 per poterli seguire.

Il 1 Luglio 2021 toccherà a Rete 4, che sarà trasmessa solo in HD, mentre il 1 Ottobre sarà la volta di Italia 1 HD. Il 1 Gennaio 2022, infine, toccherà a Canale 5.

Entro luglio anche Super passerà alla qualità DVB-S2, così come Paramount Network HD, che rimarrà solo nella versione in alta definizione.

Del passaggio al DVB-S2 e DVB-T2 della tv italiana abbiamo a più parlato su queste pagine, ma è indubbio che il passaggio all'HD delle tre reti Mediaset rappresenti un punto di svolta importante, visto che si tratta di tre dei canali più seguiti nel nostro paese.

Ricordiamo che su queste pagine è anche disponibile la lista completa delle frequenze per i canali TV in 4K e HD per il DVB-S2, che può essere particolarmente utile in fase di sintonizzazione dei propri TV o decoder. Tivùsat è la piattaforma satellitare gratuita, e necessita solo di un decoder o una cam con smartcart abilitata per poter essere seguita.