Canale 5 torna da domani su Sky alla posizione 105, adesso è ufficiale

Trovano conferma le indiscrezioni degli scorsi giorni, seppur imperfette. Domani, mercoledì 5 Settembre, tornerà su Sky la rete generalista di Mediaset, Canale 5.

Il canale tornerà alla posizione 105 della guida tv, anche in alta definizione. Un ritorno che secondo molti potrebbe essere solo l'inizio in vista del ritorno degli altri due canali in chiaro di Mediaset, Italia 1 e Rete 4, che secondo alcune indiscrezioni potrebbero fare il loro ritorno sull'emittente satellitare entro metà settembre, quando scadrà l'accordo firmato con la Rai per la trasmissione di Rai 4.

Questo ritorno dà inizio a una fase di test che consentirà da subito di trovare anche al 105 del telecomando Sky la nuova stagione della principale rete di Mediaset a cominciare dai grandi match internazionali della Nations League in esclusiva su Canale 5 (Germania-Francia giovedì 6 settembre, Inghilterra-Spagna sabato 8 settembre, Francia-Olanda domenica 9 settembre, Spagna-Croazia martedì 11 settembre).

Un ritorno atteso e sperato dai fan, che per larghi tratti avevano esplicitamente chiesto a Sky il ritorno di uno dei canali più seguiti.

Resta ora da capire quali saranno le sorti di Sky Uno, disponibile attualmente alla posizione 105 e che potrebbe fare il suo ritorno alla vecchia numerazione. A riguardo Sky ancora non ha fatto sapere nulla.