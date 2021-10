Quale canale Mediaset passerà al DVB-S2 il 1 Novembre 2021?

Non c'è solo lo switch off al DVB-T2 nei nostri pensieri e sotto la lente. Il 1 Novembre 2021, infatti, continua il passaggio al DVB-S2 per un canale Mediaset, dopo il rinvio dello scorso mese.

Nella fattispecie, a partire dal 1 Novembre 2021 Italia 1 sarà visibile solo in alta definizione su Tivùsat. Ciò vuol dire che da tale data per seguire la programmazione della rete generalista del Biscione bisognerà dotarsi di un decoder o CAM in HD o 4K.

Tivùsat spiegato che "queste modifiche sono legate a una decisione degli editori per il miglioramento della qualità generale dei canali, un processo che si svilupperà nei prossimi mesi con il passaggio in HD di altri canali importanti Canale 5 e tutti i canali della Rai. La visione della TV via satellite si afferma come la più qualitativa e affidabile e con tivùsat anche gratuita con 60 canali HD e 7 in 4K".

Il passaggio di Italia 1 al solo HD su satellite era inizialmente previsto per il 1 Ottobre, ma alla fine si è scelto di prorogarlo di un mese.

Ricordiamo che l'ultimo step è quello in programma il 1 Gennaio 2022, quando toccherà alla rete generalista per eccellenza: Canale 5.

Per tutte le informazioni sulla differenza tra DVB-T2 e DVB-S2, vi rimandiamo al nostro approfondimento dedicato.