Che fine ha fatto il canale Paramount Network? Ecco perché non si vede più il 27

Se siete soliti premere il tasto 27 del telecomando per gustarvi i contenuti del canale Paramount Network comodamente spaparanzati sul divano, sicuramente vi sarete accorti del fatto che di recente qualcosa è cambiato. Ma che fine ha fatto Paramount Network? Risulta interessante approfondire la questione.

Ebbene, semplicemente, dal 17 gennaio 2022 il canale televisivo gratuito edito da ViacomCBS Networks Italia ha cessato di esistere. Infatti, è stato deciso di chiudere sia Paramount Network che Spike e di conseguenza questi canali TV non sono più visibili nemmeno in streaming tramite Web.

La mossa sembra in ogni caso rientrare in un'operazione più ampia, dato che a quanto pare la piattaforma di streaming Paramount Plus sarebbe pronta ad approdare in Italia. Per il momento non c'è in realtà una data certa, ma sembra che il 2022 sia l'anno giusto. In ogni caso, l'obiettivo sembra essere quello di stare al passo coi tempi.

Per il resto, il canale 27 non è rimasto "vuoto", dato che Mediaset ha colto l'occasione per lanciare Twentyseven, canale che propone anche svariate serie TV. Le trasmissioni di quest'ultimo sono iniziate alle ore 01:30 del 17 gennaio 2022 e il gruppo del Biscione ha sfruttato proprio l'acquisizione delle LCN utilizzate in precedenza da ViacomCBS Networks Italia per dare il via al nuovo progetto.

Che fine ha fatto Spike? Allo stesso modo di Paramount Network, ha lasciato il posto a un canale Mediaset. Tuttavia, in questo caso si fa riferimento al riposizionamento di Italia 2.