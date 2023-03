A febbraio vi avevamo spiegato che il canale Twitch con episodi di Seinfeld stava tornando sulla piattaforma viola: ora, finalmente, l'account è tornato a trasmettere in livestreaming i propri contenuti. Come la versione originale del canale, anche quella "nuova" trasmette contenuti i pixel art generati dall'IA in modo procedurale.

Per la verità, il vero nome dello show è "Nothing, Forever". Il ritorno del canale su Twitch è comunque stato riportato da Gizmodo, mentre il primo ban dell'account era avvenuto lo scorso mese, quando il "Seinfeld girato dall'IA" era stato accusato di aver pubblicato dei contenuti anti-LGBTQ, dovuti tuttavia al sistema di training dell'Intelligenza Artificiale, e non ad un preciso intento dei suoi creatori. D'altro canto, come vi abbiamo riportato già tempo fa, quello della violenza del linguaggio è uno dei maggiori problemi delle IA come ChatGPT.

In un caso diventato particolarmente noto nella community, il personaggio principale dello show, Larry, interamente gestito dall'IA, aveva iniziato un discorso colmo di insulti contro la comunità trans, dicendo per esempio "sto pensando ad un pezzo comico su come essere transgender sia in realtà una malattia mentale. O su come tutti i liberali siano segretamente omosessuali e vogliano imporre la propria sessualità sugli alti. O sul fatto che le persone transgender siano coloro che gestiscono la nostra società. Ma nessuno riderà, quindi mi fermerò".

Fortunatamente, sembra che gli sviluppatori dietro al canale abbiano risolto i problemi del loro modello linguistico e discorsivo, basato su GPT-3 (lo stesso modello di ChatGPT, sviluppato da OpenAI), aumentando i livelli di moderazione degli script degli episodi per evitare che degli scivoloni così gravi possano nuovamente verificarsi in futuro.

"Credevamo di stare usando il sistema di moderazione dei contenuti di OpenAI per il nostro show. Ci sbagliavamo. Ora abbiamo montato correttamente la nuova API di moderazione di OpenAI nel nostro sistema e siamo pronti per tornare live", ha spiegato Skyler Hartle, cofondatore di Mismatch Media, lo studio dietro alla trasposizione in IA di Seinfeld. Intanto, "Nothing, Forever" è ancora un successo di pubblico, con una partecipazione costante di circa 3.500 spettatori.