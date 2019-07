Canale della Serie A, la Lega non decide e continua a trattare con Mediapro

Nessuna novità dal fronte del canale dedicato per la Serie A. Nella giornata di ieri la Lega Calcio ha deciso di non votare la proposta presentata da Mediapro da 1,15 miliardi di Euro, preferendo prendersi altro tempo per trattare e quindi valutare con calma.

"Alla luce di una complessiva valutazione positiva dell’offerta e contestualmente ad alcuni aspetti da chiarire, le Società hanno deciso di tenere aperta l’assemblea e dato mandato al consiglio di Lega e all’amministratore delegato Luigi De Siervo di proseguire la trattativa con la controparte nei prossimi giorni" recita la nota diffusa al termine dell'assemblea di Milano.

E' chiaro quindi che i vertici dei venti club intendono valutare con calma lo scenario che potrebbe configurarsi per il triennio 2021-2024, ovvero alla scadenza degli attuali diritti televisivi che sono stati assegnati lo scorso anno a Sky e DAZN.

Le trattative tra le parti continueranno nei prossimi giorni ed è probabile che la scadenza del 10 Luglio indicata da Mediapro nella sua offerta venga prorogata.

Secondo quanto appreso da Digital-News, economicamente l'offerta soddisferebbe le squadre, che incasserebbero più di 55 milioni dai diritti d'autore e 78 milione dai costi di produzione, ma l'ago della bilancia sarebbero i dettagli dell'accordo, soprattutto per quanto riguarda il pagamento di eventuali penali.