Il canale Twitch con episodi di Seinfeld IA sta per tornare con più sicurezza

In seguito alla sospensione dello show Seinfeld IA da Twitch, sembra ora essere giunto il momento del ritorno del canale legato a quest'ultimo sulla ben nota piattaforma viola. Infatti, i creatori vogliono rendere nuovamente disponibile il tutto, ma puntando a una maggiore sicurezza.

Come riportato da The Verge, di mezzo c'è un nuovo sistema di moderazione dei contenuti, pensato per prevenire le situazioni che si sono verificate in passato e che hanno portato alla sospensione da Twitch dello show. Il tutto era infatti legato alla trasmissione accidentale di contenuti transfobici: i creatori hanno subito chiesto scusa, illustrando che la questione è da associare a un "problema tecnico".

Essenzialmente, uno degli strumenti IA che permettono di trasmettere lo show aveva smesso di funzionare e dunque gli episodi di Seinfeld generati dall'intelligenza artificiale erano stati spostati su una soluzione precedente. L'errore è stato però quello di non considerare le minori protezioni in termini di moderazione, cosa che ha portato alla situazione citata in precedenza.

Nothing, Forever, però, proseguirà. C'è infatti la volontà da parte dei creatori di tornare a trasmettere lo "show sempre in onda" dopo la sospensione di due settimane, che terminerà nella giornata del 20 febbraio 2023. Verranno infatti utilizzati maggiori sistemi di prevenzione, effettuando maggiori verifiche su ciò che verrà trasmesso, al netto delle "possibili variabili software". Tra l'altro, sarebbe allo studio anche un possibile sistema limitato per far interagire gli spettatori con lo show, ma per ora non è ben chiaro come questo dovrebbe funzionare.