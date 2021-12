Un canale ufficiale di Amazon è stato sospeso da Twitch? Sì, è accaduto

Una notizia sta facendo discutere il mondo del Web in questi giorni che precedono il Natale 2021: un canale ufficiale di Amazon è stato sospeso da Twitch. Potrebbe sembrare assurdo, in quanto la nota piattaforma viola è di proprietà della società di Andy Jassy, ma è tutto accaduto davvero.

Infatti, stando anche a quanto riportato da Kotaku e Dexerto, l'accaduto riguarda il canale ufficiale Twitch spagnolo di Prime Video (che ovviamente è già tornato operativo). Tutto è avvenuto nella giornata del 19 dicembre 2021 e la sospensione sembra essere associata a uno show chiamato "Esto Es un Late".

Infatti, a un certo punto della live, Henar Álvarez, host della trasmissione, dopo aver affermato che probabilmente la sua azione avrebbe portato al ban, ha deciso di iniziare a togliersi i vestiti, poco prima che la regia decidesse di terminare in anticipo la diretta. Chiaramente si tratta di un'azione che va contro i termini e le condizioni di Twitch, in quanto non sono permesse nudità di questo tipo.

In ogni caso, nonostante i tentativi della regia, durante la live qualcosa a quanto pare si è visto, quindi alla fine la sospensione del canale ufficiale c'è stata. D'altronde, tutti, Amazon compresa, sono tenuti a rispettare le regole della piattaforma. Sicuramente non si è trattato di un episodio particolarmente piacevole per l'azienda di Andy Jassy, considerato anche il fatto che, come ben potete immaginare, la notizia ha fatto il giro del mondo.