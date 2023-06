Quali sono i nuovi canali del digitale terrestre? Le novità Rai sarebbero due

Mentre continua a tenere banco la questione dello switch off al DVB-T2, le indiscrezioni relative al futuro dell'offerta Rai si fanno sempre più insistenti. Sembra infatti che in quel di Viale Mazzini si stia pianificando l'arrivo di diverse novità.

A tal proposito, sarebbero in arrivo due nuovi canali TV (e non uno, come indicato dalle precedenti indiscrezioni legate alla Rai). Più precisamente, il pubblico a cui l'emittente vorrebbe strizzare l'occhio sarebbe composto dagli amanti del cinema italiano (ma non solo). L'obiettivo di uno di questi nuovi canali sarebbe dunque quello di "abituare maggiormente il pubblico" a quanto prodotto a livello cinematografico in Italia.

In parole povere, nella seconda metà del 2023 o nel 2024 dovrebbe arrivare un canale TV in chiaro dedicato al grande cinema nostrano. A cosa si fa riferimento, invece, per quel che riguarda l'altro canale TV? In questo caso non si tratta più di tanto di una novità in termini di palinsesto, bensì di un test utile per avvicinarsi ulteriormente al mondo televisivo del futuro.

Si fa infatti riferimento a Rai Sport HD test HEVC, disponibile al numero 558, che mira a portare Rai Sport HD nell'era del codec HEVC e in generale del DVB-T2 (c'è di mezzo un possibile futuro arrivo di Rai 4K su digitale terrestre? Staremo a vedere). In ogni caso, stanno sicuramente proseguendo gli "esperimenti" in vista del definitivo switch off (che per ora tarda ad arrivare).