Quali canali saranno eliminati da Sky a Gennaio 2022?

Gennaio 2022 sarà un mese di grandi novità per Sky. Come annunciato già qualche settimana fa sette canali scompariranno da Sky il 7 Gennaio 2022 e saranno visibili fino al giorno prima.

Si tratta di sette network legati all'universo Mediaset Premium che, a causa della scadenza degli accordi tra la pay tv del Biscione e quella di Comcast, non saranno più visibili. Ecco di quali si tratta:

Premium Cinema 1

Premium Cinema 1+24

Premium Cinema 2

Premium Cinema 3

Premium Crime

Premium Stories

Premium Action

Come abbiamo avuto modo di raccontare in passato, si tratta degli unici canali ancora disponibili dopo la firma dell'accordo tra Sky e Mediaset Premium avvenuta qualche anno fa.

Coloro che sono interessati alla visione dei contenuti, comunque, avranno la possibilità di vedere i canali su Mediaset Infinity, l'applicazione che fa da hub di streaming e su cui vengono trasmessi anche i canali in chiaro come Rete 4, Canale 5 ed Italia 1. Ovviamente, per poter accedere ai sette canali in questione sarà necessario sottoscrivere l'abbonamento ad hoc, dal momento che Infinity prevede due diversi tipi di abbonamenti: uno completamente gratuito, ed uno a pagamento per accedere ai contenuti pay.

Non è chiaro se al posto di questi sette anali Sky ne aggiungerà altri oppure se saranno ridotti e basta.