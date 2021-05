Quali sono i canali in HD sul digitale terrestre? Ecco le frequenze in vista del DVB-T2

In vista del passaggio al DVB-T2, sta aumentando la lista dei canali che vengono trasmessi in alta definizione sul satellite.

Il bouquet è sempre più completo: la TV di Stato già da tempo consente di sintonizzare Rai 1, Rai 2, Rai 3, Rai 4, Rai Premium e Rai Sport+ in alta definizione, ma non sono gli unici.

Anche Mediaset, attraverso il Mux Mediaset 3 permette di agganciare Rete 4, Canale 5 ed Italia 1 in alta definizione, ed anche Sport Italia e Sport Italia Plus (presenti sul Mux La3) possono essere sintonizzati in alta definizione per godere di un'esperienza di visione a qualità elevata.

Anche il gruppo di Cairo, tramite il Mux Cairo 2, permette di sintonizzare La7 e La7d in alta definizione, mentre sul Mux Rete A 1 troviamo Nove HD e Deejay TV HD.

E' però probabile che nei prossimi mesi la lista cresca ulteriormente, ma nel frattempo per agganciare i canali in questione è possibile utilizzare le frequenze che abbiamo indicato nella nostra guida pubblicata tempo fa su queste pagine.

Sempre a proposito di HD e digitale terrestre, vi rimandiamo anche alla nostra FAQ pubblicata ieri in cui abbiamo indicato alcuni modelli di decoder DVB-T2 in HD o 4K che possono essere acquistati direttamente da Amazon.