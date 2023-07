Quali sono i canali ibridi del digitale terrestre? C'è la sorpresa sportiva Tiscali

Abbiamo già trattato su queste pagine le recenti novità lato canali del digitale terrestre, ma il mondo televisivo italiano si sta evolvendo sotto vari punti di vista ed è dunque già giunta l'ora di tornare sull'argomento. Infatti, vale la pena approfondire l'esistenza dei canali ibridi, a partire da una novità sportiva di Tiscali.

Potrebbe infatti esservi capitato, effettuando zapping sul digitale terrestre (ad esempio, attorno alla numerazione 200), di imbattervi nella breve comparsa a schermo della scritta "Per vedere questo canale collega la TV a Internet". Si fa riferimento proprio ai canali ibridi, ovvero quelli presenti sul digitale terrestre e accessibili allo stesso modo dei classici canali (ovvero mediante numerazione digitata a partire da un telecomando) ma che sfruttano la connessione a Internet per la trasmissione.

Insomma, di mezzo c'è l'utilizzo di uno Smart TV, tipologia di televisore d'altronde sempre più diffusa (potrebbe anche magari interessarvi approfondire che cos'è lo standard HbbTV). In ogni caso, questo ibrido tra digitale terrestre e funzionalità smart sta prendendo sempre più piede ed è dunque in questo contesto che arriva una novità non di poco conto.

A tal proposito, Tiscali ha acquisito Bike Channel, che è un canale ibrido sportivo che si può trovare al numero 259 del DTT in HbbTV. Insomma, un player importante sta facendo il suo esordio nel mondo del digitale terrestre, comprando un canale che strizza l'occhio agli appassionati di ciclismo. Per il resto, se cercate un altro esempio di un canale di questo tipo, potrebbe interessarvi dare un'occhiata alla numerazione 222, in cui potrebbe, per l'appunto, comparire la succitata scritta legata a Internet.