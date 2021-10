Quali canali Mediaset passeranno al digitale terrestre DVB-T2 MPEG-4 ad Ottobre 2021?

E' di qualche giorno fa la notizia che alcuni canali Mediaset passeranno all'MPEG-4 già ad Ottobre 2021, e potranno essere visti solo in alta definizione. Sulla scia di quanto fatto dalla TV di Stato, anche il Biscione ha adottato un approccio cauto, che prevede lo switch off solo per alcune reti.

Nello specifico, dal 20 Ottobre 2021 potranno essere visti solo sui televisori che supportano lo standard di codifica MPEG-4 i seguenti canali Mediaset:

TGCOM24

Mediaset Italia 2

Boing Plus

Radio 105

R101 TV

Virgin Radio TV

Per tutti gli altri, invece, continuerà la trasmissione classica e saranno visibili sia in bassa che in alta risoluzione.

Dalla stessa data, anche alcuni canali Rai passeranno all'MPEG-4, ed anche in questo caso vale la stessa regola di cui abbiamo parlato poco sopra, ovvero che potranno essere visti anche in SD.

Se volete scoprire se la vostra TV è compatibile con il DVB-T2 e l'MPEG-4, vi rimandiamo alla nostra guida completa.

Ricordiamo che è anche possibile godere del bonus tv da 100 Euro senza limiti di ISEE a patto di smaltire un TV o decoder non compatibile con il vecchio standard. Questo incentivo, però, è compatibile solo con gli acquisti effettuati presso i punti vendita fisici: se ad esempio volete sfruttarlo per gli acquisti sulle principali catene di distribuzione, è necessario scegliere il ritiro in loco.