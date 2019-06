I canali Mediaset Premium possono essere visti tramite Sky: ecco come

A pochi giorni dall'addio dei canali Mediaset Premium al digitale terrestre, emergono nuove informazioni sull'offerta del Biscione.

Sky infatti ha aperto un nuovo sito web, raggiungibile tramite l'indirizzo sky.it/canalipremium, attraverso cui ha reso noto che coloro che hanno sottoscritto l'abbonamento per il digitale terrestre, potranno accedere all'offerta Premium.

Gli utenti che sono abbonati a Sky tramite digitale terrestre potranno continuare a vedere, ma non in esclusiva, tutti i canali Premium di serie tv e cinema. Per accedere non è richiesta alcuna modifica al televisore e sarà possibile utilizzare lo stesso modulo CAM o decoder e la stessa tessera.

L'attivazione deve essere richiesta tramite le istruzioni presenti nella pagina linkata poco sopra, e solitamente avviene nel giro di un'ora se si è già in possesso della smart card.

A soli 14,90 Euro al mese (senza penali di disattivazione o altro) sarà possibile accedere all'offerta di Serie TV e Cinema dei canali Premium, che consentiranno di poter vedere anche le ultime serie tv di successo come Chernobyl, che comincia proprio oggi, e Big Little Lies 2. L'offerta supporta anche la visione tramite mobile grazie al servizio Sky Go.

Per tutti i nuovi clienti, Sky regalerà il pacchetto Sport fino al 31 Agosto, che consente di vedere per tutta l'estate i GP di Formula 1 e MotoGp, Wimbledon ed altri tornei di tennis.