I canali Mediaset Premium salutano il digitale terrestre, disponibili solo su Infinity

Come ampiamente preannunciato, dalla giornata di ieri sabato 1 Giugno 2019, i canali Mediaset Premium non sono più disponibili su Digitale Terrestre. Il gruppo di Cologno Monzese aveva comunicato la novità alla fine di Aprile, specificando i nuovi metodi attraverso cui gli utenti potranno accedere all'offerta della pay tv.

Da oggi infatti gli abbonati a Premium potranno liberamente accedere a tutti i canali tramite la piattaforma di streaming Infinity. Mediaset, al contempo, ha anche cessato i servizi Premium Online e Premium Play.

Infinity può essere visto dai PC, tablet, smartphone, TV e dongle presenti nella lista consultabile tramite questo indirizzo.

Non è invece riportato alcun tipo di cambiamento per coloro che ricevono i canali tramite la piattaforma satellitare o digitale terrestre di Sky.

Mediaset ha già provveduto ad aggiornare la home del servizio Infinity, su cui sono stati inseriti dei pulsanti dedicati a Premium Cinema, Premium Crime, Premium Action, Premium Stories e Premium Joi.

Per quanto riguarda DAZN, l'abbonamento non sarà più incluso su Premium e coloro che hanno effettuato la sottoscrizione potranno accedere al servizio tramite le credenziali scelte in precedenza, modificando però il metodo di pagamento tramite l'area personale.

Da ieri sono entrati in vigore dieci giorni di visione gratuita per consentire agli utenti di effettuare le verifiche e testare il nuovo servizio.