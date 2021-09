Quali canali passeranno al DVB-S2 nel 2021? Si avvicinano le scadenze

Non c’è solo lo switch off al DVB-T2 , che partirà a breve, ad interessare il mercato televisivo italiano in questo 2021. L’anno che ormai si avvia verso la conclusione sarà importante anche per la piattaforma satellitare, che nel corso delle prossime settimane concluderà lo transizione al DVB-S2.

Del passaggio al DVB-S2 avevamo a lungo parlato qualche mese fa su queste pagine, ed all’appello mancano ormai pochi canali. In linea generale, però, nel 2021 la maggior parte dei network sarà visibile solo in alta definizione o 4K, motivo per cui consigliamo di aggiornare la strumentazione casalinga (decoder o cam) per evitare di farsi trovare impreparati e trovarsi di fronte a spiacevoli sorprese.

Soffermandoci sui soli canali generalisti, il 1 Ottobre sarà disponibile solo in HD Italia 1, che si aggiunge a Rete 4 che qualche settimana fa aveva concluso lo switch off. Delle reti del Biscione l’ultima che passerà al DVB-S2 sarà Canale 5, ma solo a partire dal 1 Gennaio 2022. Mediaset ha attuato una strategia conservativa, lasciando per ultima la rete generalista di punta e dando ai propri spettatori tutto il tempo per adattarsi.

Lo scorso 1 Luglio erano passati al DVB-S2 altri canali Mediaset, oltre che quelli del gruppo Viacom, Paramount Network, Spike e VH1. Ricordiamo che è comunque disponibile un sistema che permette di verificare la compatibilità dei propri TV e decoder con il DVB-S2.