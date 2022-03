Quali canali si possono vedere con Tivùsat? La numerazione aggiornata di Marzo 2022

Come sempre, facciamo il punto su quali canali si possono vedere con Tivùsat. La lista è davvero molto ampia, e vediamo su come fare per agganciarli. La lista che proponiamo è proveniente da Digital-Forum, da sempre molto informato sulla questione.

Numerazione Tivùsat Marzo 2022

Di seguito la numerazione e la lista dei canali aggiornata a Marzo 2022, con i relativi dettagli su come fare per agganciarli:

1 Rai 1 HD [11765 V 29900 3/4 DVB-S2 Rai - HB 13C]

2 Rai 2 HD [11765 V 29900 3/4 DVB-S2 Rai - HB 13C]

3 Rai 3 HD [11765 V 29900 3/4 DVB-S2 Rai - HB 13C]

4 Rete4 HD [11432 V 29900 3/4 DVB-S2 - HB 13E]

5 Canale5 HD [11432 V 29900 3/4 DVB-S2 - HB 13E]

6 Italia1 HD [11432 V 29900 3/4 DVB-S2 - HB 13E]

7 LA7 HD [11919 V 29900 5/6 - HB 13C]

8 TV8 HD [12207 H 29900 5/6 DVB-S2 SkyItalia - HB 13B]

9 Nove HD [11393 V 27500 3/4 DVB-S2 - HB 13C]

10 Rai 4 HD [11765 V 29900 3/4 DVB-S2 Rai - HB 13C]

11 Iris [11432 V 29900 3/4 DVB-S2 - HB 13E]

12 La5 [11432 V 29900 3/4 DVB-S2 - HB 13E]

13 Rai 5 HD [11013 H 29900 3/4 DVB-S2 Rai - HB 13E]

14 Rai Movie HD [11765 V 29900 3/4 DVB-S2 Rai - HB 13C]

15 Rai Premium HD [10992 V 27500 2/3 RAI - HB 13E]

16 Mediaset Italia2 [11432 V 29900 3/4 DVB-S2 - HB 13E]

17 Mediaset Extra [11432 V 29900 3/4 DVB-S2 - HB 13E]

18 TV2000 HD [12092 H 29900 3/4 DVB-S2 SkyItalia - HB 13B]

19 cielo HD [12207 H 29900 5/6 DVB-S2 SkyItalia - HB 13B]

20 20 Mediaset HD [11432 V 29900 3/4 DVB-S2 - HB 13E]

21 Rai Sport + HD [11013 H 29900 3/4 DVB-S2 Rai - HB 13E]

22 VH1 HD [11642 H 27500 3/4 DVB-S2 M-Three Satcom - HB 13C]

23 Rai Storia HD [10992 V 27500 2/3 RAI - HB 13E]

24 Rai News 24 HD [11013 H 29900 3/4 DVB-S2 Rai - HB 13E]

25 TGCOM24 [11432 V 29900 3/4 DVB-S2 - HB 13E]

26 Rai Scuola HD [10992 V 27500 2/3 RAI - HB 13E]

27 27Twentyseven HD [11432 V 29900 3/4 DVB-S2 - HB 13E]

28 DMAX Italy HD [11258 H 27500 3/4 - HB 13C]

29 LA7d HD [11919 V 29900 5/6 - HB 13C]

31 Realtime Italy HD [11258 H 27500 3/4 - HB 13C]

32 QVC HD (SAT) [11662 V 27500 3/4 DVB-S2 Telespazio - HB 13E]

33 Focus [11432 V 29900 3/4 DVB-S2 - HB 13E]

34 Cine34 [11432 V 29900 3/4 DVB-S2 - HB 13E]

35 Radio Italia Tv HD [11662 V 27500 3/4 DVB-S2 Telespazio - HB 13E]

36 RTL 102.5 HD [11642 H 27500 3/4 DVB-S2 M-Three Satcom - HB 13C]

38 Giallo HD [11393 V 27500 3/4 DVB-S2 - HB 13C]

39 TOPcrime [11432 V 29900 3/4 DVB-S2 - HB 13E]

40 Boing [11432 V 29900 3/4 DVB-S2 - HB 13E]

41 Cartoonito [11432 V 29900 3/4 DVB-S2 - HB 13E]

42 Rai Gulp HD [11013 H 29900 3/4 DVB-S2 Rai - HB 13E]

43 Rai YoYo HD [11013 H 29900 3/4 DVB-S2 Rai - HB 13E]

44 Frisbee [11258 H 27500 3/4 - HB 13C]

46 K2 [11258 H 27500 3/4 - HB 13C]

47 Super! [11642 H 27500 3/4 DVB-S2 M-Three Satcom - HB 13C]

48 Arte HD [11681 H 27500 3/4 DVB-S2 Eutelsat - HB 13E]

49 MEZZO* [12149 V 27500 3/4 - HB 13E]

50 RDS Social TV (HD) [11662 V 27500 3/4 DVB-S2 Telespazio - HB 13E]

51 EQUtv [11662 V 27500 3/4 DVB-S2 Telespazio - HB 13E]

53 Food Network Italy HD [11258 H 27500 3/4 - HB 13C]

54 MS CHANNEL [12577 H 27500 3/4 DVB-S2 EUTELSAT - HB 13C]

55 MS MOTORTV [12577 H 27500 3/4 DVB-S2 EUTELSAT - HB 13C]

56 HGTV Italy HD [11393 V 27500 3/4 DVB-S2 - HB 13C]

57 MotorTrend HD [11393 V 27500 3/4 DVB-S2 - HB 13C]

58 CANALE 239 (HD) [11919 V 29900 5/6 Mediaset - HB 13C]

59 Euronews Italian [12475 H 29900 3/4 DVB-S2 GLOBECAST - HB 13B]

60 Euronews Russian [11034 V 27500 3/4 GLOBECAST - HB 13E]

61 BFC [11662 V 27500 3/4 DVB-S2 Telespazio - HB 13E]

62 Giornale Radio [10930 H 30000 2/3 DVB-S2 - HB 13C]

63 Radio Italia Trend TV HD [11662 V 27500 3/4 DVB-S2 Telespazio - HB 13E]

64 Radio Kiss Kiss Tv (HD) [11662 V 27500 3/4 DVB-S2 Telespazio - HB 13E]

65 RADIO ZETA HD [11642 H 27500 3/4 DVB-S2 - HB 13C]

66 RADIOFRECCIA HD [11642 H 27500 3/4 DVB-S2 M-Three Satcom - HB 13C]

67 RADIO MONTE CARLO [11432 V 29900 3/4 DVB-S2 - HB 13E]

68 VIRGIN RADIO [11432 V 29900 3/4 DVB-S2 - HB 13E]

69 France 24 HD (in English) [11565 H 29900 3/4 DVB-S2 GLOBECAST - HB 13B]

70 BBC World News [12596 V 27500 3/4 Globecast - HB 13E]

71 Al Jazeera English HD [11137 H 27500 3/4 Arqiva - HB 13E]

72 TRT World HD [11565 H 29900 3/4 DVB-S2 GLOBECAST - HB 13B]

73 NHK WORLD-JAPAN (HD) [11373 H 27500 3/4 DVB-S2 - HB 13C]

74 UATV [10930 H 30000 2/3 DVB-S2 - HB 13C]

75 France 24 HD (en Francais) [11565 H 29900 3/4 DVB-S2 GLOBECAST - HB 13B]

76 Ukraina 24 HD [11219 H 29900 3/5 DVB-S2 - HB 13C]

77 Al Jazeera HD [12577 H 27500 3/4 DVB-S2 EUTELSAT - HB 13C]

78 AlAraby TV HD [12520 V 27500 5/6 DVB-S2 - HB 13B]

79 Sonlife [11334 H 27500 3/4 ARQIVA LTD - HB 13C]

80 Juwelo TV [11179 H 27500 3/4 DVB-S2 Harmonic - HB 13C]

81 CNBC HD [12054 H 29900 5/6 DVB-S2 SkyItalia - HB 13B]

82 Bloomberg European TV [11137 H 27500 3/4 Arqiva - HB 13E]

83 i24News HD English [11642 H 27500 3/4 DVB-S2 Harmonic - HB 13C]

84 i24News HD French [11642 H 27500 3/4 DVB-S2 Harmonic - HB 13C]

85 DW English HD [11727 V 29900 3/4 DVB-S2 - HB 13B]

86 Euronews English HD [11565 H 29900 3/4 DVB-S2 GLOBECAST - HB 13B]

87 CGTN [11585 V 27500 5/6 DVB-S2 CCTV - HB 13C]

88 CGTN Documentary [11585 V 27500 5/6 DVB-S2 CCTV - HB 13C]

89 Senato [10992 V 27500 2/3 RAI - HB 13E]

90 Camera Deputati [10992 V 27500 2/3 RAI - HB 13E]

91 KBS WORLD HD [11727 V 29900 3/4 DVB-S2 - HB 13B]

92 CCTV 4E [11585 V 27500 5/6 DVB-S2 CCTV - HB 13C]

93 SMTv San Marino HD [12149 V 27500 3/4 Harmonic - HB 13B]

100 tivùlink [10992 V 27500 2/3 tivù - HB 13E]

101 Rai 1 [10992 V 27500 2/3 RAI - HB 13E]

102 Rai 2 [10992 V 27500 2/3 RAI - HB 13E]

103 Rai 3 [10992 V 27500 2/3 RAI - HB 13E]

107 LA7 [11919 V 29900 5/6 - HB 13C]

132 QVC Italia (SAT) [12111 V 27500 3/4 Telespazio - HB 13C]

177 Al Jazeera [12111 V 27500 3/4 Telespazio - HB 13C]

187 CGTN [11034 V 27500 3/4 GLOBECAST - HB 13E]

192 CCTV-4 [12149 V 27500 3/4 Globecast - HB 13B]

200 HotBird 4K1 [11334 H 27500 3/4 - HB 13C]

210 Rai 4K* [11765 V 29900 3/4 DVB-S2 Rai - HB 13C]

211 Nasa TV UHD [10727 H 30000 3/5 DVB-S2 - HB 13C]

220 Museum 4K** [10727 H 30000 3/5 DVB-S2 - HB 13C]

222 MyZen 4K** [12539 H 30000 5/6 Eutelsat - HB 13C]

225 TRAVELXP 4K** [10727 H 30000 3/5 DVB-S2 - HB 13C]

289 FTV UHD [12539 H 30000 5/6 Eutelsat - HB 13C]

301 Rai 3 TGR Valle d'Aosta [11013 H 29900 3/4 DVB-S2 Rai - HB 13E]

302 Rai 3 TGR Piemonte [11013 H 29900 3/4 DVB-S2 Rai - HB 13E]

303 Rai 3 TGR Liguria [11013 H 29900 3/4 DVB-S2 Rai - HB 13E]

304 Rai 3 TGR Lombardia [11013 H 29900 3/4 DVB-S2 Rai - HB 13E]

305 Rai 3 TGR Veneto [11013 H 29900 3/4 DVB-S2 Rai - HB 13E]

306 Rai 3 TGR Trentino Alto Adige Bolzano [11013 H 29900 3/4 DVB-S2 Rai - HB 13E]

307 Rai 3 TGR Trentino Alto Adige Trento [11013 H 29900 3/4 DVB-S2 Rai - HB 13E]

308 Rai 3 TGR Südtirol [11013 H 29900 3/4 DVB-S2 Rai - HB 13E]

309 Rai 3 TGR Friuli Venezia Giulia [11013 H 29900 3/4 DVB-S2 Rai - HB 13E]

310 Rai 3 TGR Furlanija Krajina (Rai 3 Bis) [11013 H 29900 3/4 DVB-S2 Rai - HB 13E]

311 Rai 3 TGR Emilia-Romagna [11013 H 29900 3/4 DVB-S2 Rai - HB 13E]

312 Rai 3 TGR Toscana [11013 H 29900 3/4 DVB-S2 Rai - HB 13E]

313 Rai 3 TGR Marche [11013 H 29900 3/4 DVB-S2 Rai - HB 13E]

314 Rai 3 TGR Umbria [11013 H 29900 3/4 DVB-S2 Rai - HB 13E]

315 Rai 3 TGR Lazio [11013 H 29900 3/4 DVB-S2 Rai - HB 13E]

316 Rai 3 TGR Abruzzo [11013 H 29900 3/4 DVB-S2 Rai - HB 13E]

317 Rai 3 TGR Molise [11013 H 29900 3/4 DVB-S2 Rai - HB 13E]

318 Rai 3 TGR Campania [11013 H 29900 3/4 DVB-S2 Rai - HB 13E]

319 Rai 3 TGR Puglia [11013 H 29900 3/4 DVB-S2 Rai - HB 13E]

320 Rai 3 TGR Basilicata [11013 H 29900 3/4 DVB-S2 Rai - HB 13E]

321 Rai 3 TGR Calabria [11013 H 29900 3/4 DVB-S2 Rai - HB 13E]

322 Rai 3 TGR Sardegna [11013 H 29900 3/4 DVB-S2 Rai - HB 13E]

323 Rai 3 TGR Sicilia [11013 H 29900 3/4 DVB-S2 Rai - HB 13E]

411 La C sat [11642 H 27500 3/4 DVB-S2 - HB 13C]

420 People TV (People TV-Rete 7) [11642 H 27500 3/4 DVB-S2 - HB 13C]

422 Telecupole [11179 H 27500 3/4 DVB-S2 Harmonic - HB 13C]

444 Horse TV HD [10930 H 30000 2/3 DVB-S2 - HB 13C]

445 Padre Pio Tv (HD) [11662 V 27500 3/4 DVB-S2 Telespazio - HB 13E]

454 Parole di Vita [11373 H 27500 3/4 DVB-S2 - HB 13C]

462 Byo Blue (Byo Blu) [10930 H 30000 2/3 DVB-S2 - HB 13C]

518 ER24 [11373 H 27500 3/4 DVB-S2 - HB 13C]

519 TRM h24 [11662 V 27500 3/4 DVB-S2 Telespazio - HB 13E]

601 Rai Radio 1 [11765 V 29900 3/4 DVB-S2 Rai - HB 13C]

602 Rai Radio 2 [11765 V 29900 3/4 DVB-S2 Rai - HB 13C]

603 Rai Radio 3 [11765 V 29900 3/4 DVB-S2 Rai - HB 13C]

604 Rai GR Parlamento [11765 V 29900 3/4 DVB-S2 Rai - HB 13C]

605 Rai Radio3 Classica [11765 V 29900 3/4 DVB-S2 Rai - HB 13C]

606 Rai Radio Kids [11765 V 29900 3/4 DVB-S2 Rai - HB 13C]

607 Rai Radio Live [11765 V 29900 3/4 DVB-S2 Rai - HB 13C]

608 RDS [12111 V 27500 3/4 Telespazio - HB 13C]

609 DimSuono Roma [12111 V 27500 3/4 Telespazio - HB 13C]

610 RTL 102.5 [12149 V 27500 3/4 - HB 13B]

611 RADIO ZETA [12149 V 27500 3/4 - HB 13B]

612 RADIO FRECCIA [12149 V 27500 3/4 - HB 13B]

613 Radio Gamma Stereo [11179 H 27500 3/4 DVB-S2 - HB 13C]

615 Radio 105 [11919 V 29900 5/6 - HB 13C]

616 Virgin radio [11919 V 29900 5/6 - HB 13C]

617 Radio R101 [11919 V 29900 5/6 - HB 13C]

618 Radio Monte Carlo [11919 V 29900 5/6 - HB 13C]

620 RADIO ITALIA s.m.i. [12149 V 27500 3/4 M-Three satcom - HB 13B]

621 M DUE O [12149 V 27500 3/4 M-Three satcom - HB 13B]

622 CAPITAL [12149 V 27500 3/4 M-Three satcom - HB 13B]

623 DEEJAY [12149 V 27500 3/4 M-Three satcom - HB 13B]

624 Radio 24 [12149 V 27500 3/4 M-Three satcom - HB 13B]

625 Discoradio [12111 V 27500 3/4 Telespazio - HB 13C]

626 R.ONDA D'URTO [12149 V 27500 3/4 M-Three satcom - HB 13B]

627 ANNI 60 [12111 V 27500 3/4 Telespazio - HB 13C]

628 Radio Sintony [11179 H 27500 3/4 DVB-S2 - HB 13C]

629 Radio Supersound [11179 H 27500 3/4 DVB-S2 - HB 13C]

630 Rai Radio Tutta Italiana [11765 V 29900 3/4 DVB-S2 Rai - HB 13C]

631 Radio Number One [11662 V 27500 3/4 DVB-S2 Telespazio - HB 13E]

632 Radio Radio [11179 H 27500 3/4 DVB-S2 - HB 13C]

633 Radio Maria [12111 V 27500 3/4 Telespazio - HB 13C]

634 RADIO MATER [12149 V 27500 3/4 M-Three satcom - HB 13B]

635 popolare [12149 V 27500 3/4 M-Three satcom - HB 13B]

637 Radio Margherita [11179 H 27500 3/4 DVB-S2 Harmonic - HB 13C]

639 Rai Radio Slovenia (Rai Radio Trst A) [11765 V 29900 3/4 DVB-S2 Rai - HB 13C]

640 Rai Radio Techete' [11765 V 29900 3/4 DVB-S2 Rai - HB 13C]

641 Rai Radio1 Sport [11765 V 29900 3/4 DVB-S2 Rai - HB 13C]

642 Rai Radio2 Indie [11765 V 29900 3/4 DVB-S2 Rai - HB 13C]

643 Radio Kiss Kiss [12111 V 27500 3/4 Telespazio - HB 13C]

644 Radio Sportiva [12149 V 27500 3/4 M-Three satcom - HB 13B]

645 RVS-Accendi la Speranza [11642 H 27500 3/4 DVB-S2 M-Three Satcom - HB 13C]

656 RFI Francais [11727 V 29900 3/4 DVB-S2 - HB 13B]

661 Swiss Pop [10971 H 29700 2/3 2/3 DVB-S2 Swiss Satellite Radio - HB 13B]

662 Swiss Jazz [10971 H 29700 2/3 DVB-S2 Swiss Satellite Radio - HB 13B]

663 Swiss Classica 10971 H 29700 2/3 DVB-S2 Swiss Satellite Radio - HB 13B]

667 DW-FM02 [11727 V 29900 3/4 DVB-S2 - HB 13B]

669 DW08 [11727 V 29900 3/4 DVB-S2 - HB 13B]

670 DW09 [11727 V 29900 3/4 DVB-S2 - HB 13B]

699 Rai Isoradio [11765 V 29900 3/4 DVB-S2 Rai - HB 13C]

701 UNINETTUNO UNIVERSITY TV [11013 H 29900 3/4 DVB-S2 Rai - HB 13E]

808 Yes TV [11642 H 27500 3/4 DVB-S2 M-Three Satcom - HB 13C]

809 PACI CONTEMPORARY CHANNEL [12520 V 27500 5/6 DVB-S2 - HB 13B]

810 Well TV / WellTV [11373 H 27500 3/4 DVB-S2 - HB 13C]

813 NTN [12520 V 27500 5/6 DVB-S2 - HB 13B]

815 Vatican Media Europa [12475 H 29900 3/4 GLOBECAST DVB-S2 - HB 13B]

819 VIDEOLINA [11662 V 27500 3/4 DVB-S2 Telespazio - HB 13E]

832 TVA Vicenza [11662 V 27500 3/4 DVB-S2 Telespazio - HB 13E]

863 Arte Atelier [11179 H 27500 3/4 DVB-S2 Harmonic - HB 13C]

Ricordiamo che su queste pagine è anche disponibile una guida in cui abbiamo spiegato come fare per vedere Tivùsat e quali sono i requisiti richiesti per accedere alla piattaforma satellitare gratuita.

L'aspetto principale, da prendere il considerazione, è affidarsi a decoder certificati Tivùsat, tra quelli disponibili nei negozi d'elettronica e sul sito web.