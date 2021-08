Quali canali Rai non si vedranno più dal 15 Ottobre col digitale terrestre?

Il rinvio dello switch off al DVB-T2 ufficializzato qualche giorno fa tramite la pubblicazione del decreto, ha comportato anche lo slittamento del passaggio alla codifica MPEG4 che ora è in programma il 15 Ottobre e non più il 1 Settembre 2021.

La Rai dal suo canto ha già annunciato che intende perseguire una doppia strategia e già il 15 Ottobre 2021 sarà spento il Mux Rai 2 in tutta Italia e verranno spostati i canali dei Mux Rai 2, Rai 3 e Rai 4. Conseguentemente, tutti questi canali cambieranno codifica e passeranno al nuovo MPEG4, rispetto all'MPEG2: per questo motivo coloro che non sono disposti di un decoder o TV in grado di supportare tale codifica, non saranno in grado di potervi accedere.

Di seguito la lista dei canali Rai che dal 15 Ottobre trasmetteranno solo in MPEG4:

Rai 5

Rai Storia

Rai Sport

Rai Scuola

Rai 4

Rai Movie

Rai Premium

Rai Gulp

Rai YoYo

Rai 1 HD

Rai Sport + HD

Rai 2 HD

Rai 3 HD

Lo stesso vale anche per le seguenti radio:

Rai Radio Tutta Italiana

Rai Radio3 Classica

Rai Radio Techetè

Rai Radio Live

Rai Radio Kids

Rai Isoradio

Rai GrParlamento

Rai Radio1 Sport

Rai Radio2 Indie

Mancano all'appello i canali generalisti Rai, vale a dire Rai 1, Rai 2, Rai 3 e Rai News24 che probabilmente saranno gli ultimi a passare all'MPEG4.