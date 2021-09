Quali canali Rai non saranno più visibili dal 20 Ottobre e perchè?

Lo scorso mese abbiamo a lungo parlato del rinvio dello switch off al DVB-T2, che è slittato di qualche mese a causa della pandemia di Covid-19. Tuttavia, il 20 Ottobre è previsto il primo passaggio che riguarderà i canali Rai.

Nella giornata di ieri, infatti, la Rai ha annunciato il passaggio all'MPEG-4 di alcuni canali a partire dal prossimo mese.

Nello specifico, dal 20/10 i canali Rai 4, Rai 5, Rai Movie, Rai YoYo, Rai Sport+ HD, Rai Storia, Rai Gulp, Rai Premium e Rai Scuola saranno trasmessi esclusivamente sui decoder e televisori in alta definizione. Se quindi non disponete di un TV o ricevitore in grado di agganciare tale segnale, sarete costretti ad acquistarne uno nuovo altrimenti non sarà possibile seguire la programmazione dei canali in questione.

In maniera simile a quanto fatto da Mediaset con il passaggio al satellitare DVB-S2, anche in questo caso la TV pubblica di Viale Mazzini ha preferito partire dai canali meno popolari e non dalle reti generaliste, che comunque continueranno ad essere disponibili per tutti.

Se volete sapere se il vostro TV è compatibile con il DVB-T2 e MPEG-4, vi rimandiamo al nostro approfondimento che abbiamo pubblicato su queste pagine qualche ora fa proprio per farvi orientare. Ricordiamo che è anche disponibile da fine agosto il nuovo bonus tv rottamazione da 100 Euro senza limite di ISEE.