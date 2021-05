Che canali ci sono su Sky digitale terrestre? Offerta e frequenze di maggio 2021

Sky già da tempo propone a coloro che sono interessati un'offerta per il digitale terrestre, che permette di accedere all'offerta della pay tv anche a coloro che non sono disposti di un'antenna parabolica satellitare. Ma quali sono i canali e come sono divisi?

Pacchetto Sky TV:

Sky Uno, canale 455

Sky Atlantic, canale 456

Fox, canale 457

Premium Action, canale 459

Premium Crime, canale 460

Premium Stories, canale 462

Premium Cinema 1, canale 463

Premium Cinema 2, canale 464

Premium Cinema 3, canale 465

Pacchetto Sky Sport:

Sky Sport Uno, canale 482

Sky Sport Uno HD, canale 472

Sky Sport 24, canale 481

Pacchetto Sky Calcio:

Sky Sport Serie A, canale 483

Sky Sport Serie A HD, canale 473

Sky Sport 24, canale 481

Sky Sport, canale 484

Sky Sport, canale 485

Sky Sport, canale 486

Per quanto riguarda la sintonizzazione, invece, basta semplicemente attaccare il decoder o la CAM al televisore e dare il via alla ricerca di canali. Come indicato nella documentazione ufficiale di Sky, però, nel corso degli ultimi mesi del 2020 è stato effettuato il riordino delle frequenze che ha riguardato la Lombardia, Piemonte ed Emilia Romagna per Premium Cinema 1 e Premium Cinema 2. Per tutti i dettagli però vi rimandiamo alla pagina ufficiale presente sul sito web di Sky.

Per le offerte sempre aggiornate, invece, consigliamo di consultare il portale dedicato presente sul sito Sky.