I canali Telegram di Hamas triplicano gli iscritti dall'attacco ad Israele: è polemica

I sanguinosi attacchi terroristici di Hamas ad Israele, scaturiti in una guerra tra le due fazioni, continuano ad essere al centro delle cronache a livello mondiali. Tuttavia, negli ultimi giorni si è fatta largo una polemica in merito al canale Telegram di Hamas.

A discuterne è anche la CNN in un lungo articolo dove osserva che dallo scorso 7 Ottobre 2023, il canale di Hamas presente sulla piattaforma di messaggistica ha riportato una crescita dei follower. Al momento dell’attacco il canale Telegram dell’ala militare di Hamas, le Brigate al-Qassam, contava 200mila follower, ma da allora il pubblico è più che tripicato secondo un’analisi effettuata dal Digital Forensic Research Lab dell’Atlantic Council.

Nella fattispecie, prima dell’attacco i post del canale venivano visualizzati da in media da 25mila persone, mentre ora tale dato è a quota 300mila.

Tale trend però abbraccia tutto il “network” di Telegram dell’organizzazione terroristica. Un altro canale che pubblica video messaggi di un portavoce di Hamas, prima del 7 Ottobre contava su 166mila follower, mentre ora ne ha più di 414mila secondo Memetica.

Attualmente, Telegram è l’unica piattaforma a consentire i canali di questo tipo dal momento che tutte le Big Tech li hanno bannati. Meta e Google infatti vietano qualsiasi account Hamas, ed X ha affermato di aver bannato Hamas e rimosso centinaia di account affiliati. Le regole di moderazione flessibili di Telegram però consentono canali di questo tipo.

La scorsa settimana, l’amministratore delegato di Telegram, Pavel Durov, sul proprio canale aveva scritto che “all’inizio di questa settimana, Hamas ha utilizzato Telegram per avvertire i civili di Ashkelon di lasciare l’area prima dei loro attacchi missilistici. Chiudere il loro canale aiuterebbe a salvare vite umane o ne metterebbe in pericolo altre?”.

Lo stesso Durov ha osservato che Telegram è diverso dalle altre piattaforme in quanto non utilizza alcun algoritmo per promuovere contenuti e canali di Hamas.

Tuttavia, nonostante ciò le polemiche non si sono placate ed in molti spingono per il ban.