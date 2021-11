Quali sono i canali che trasmettono in HD su digitale terrestre? Numerazione e lista

Continuiamo il nostro viaggio all'interno del digitale terrestre, ormai divenuto sempre più centrale nella quotidianità degli italiani, dopo il via allo switch off al DVB-T2. Quest'oggi ci sofferiamo sui canali in alta definizione che sono presenti sul bouquet digitale e che vengono proposti nei vari mux dalle emittenti.

Canali in HD su digitale terrestre - Novembre 2021

Di seguito la lista completa: è presente anche l'LCN (ovvero la numerazione automatica che aggancia il decoder in automatico). Se volete modificare la numerazione dei canali su digitale terrestre, è disponibile una guida dedicata.

4 - Rete4 HD

5 - Canale5 HD

6 - Italia1 HD

20 - 20 Mediaset HD

36 - RTL 102.5

57 - Rai Sport + HD

64 - SuperTennis

69 - Deejay TV

100 - Test HEVC main10

101 - France 2 (Valle d'Aosta)

102 - TSR1 (Valle d'Aosta)

103 - TV5 Monde Europe (Valle d'Aosta)

158 - RADIO KISS KISS TV

200 - Test HEVC main10*

233 - RTL 102.5 NEWS

239 - Canale 239

256 - Radio Bruno

258 - Radiofreccia

264 - Cusano ITALIA TV

265 - RDS Social TV

266 - Radio Zeta

501 - Rai 1 HD

502 - Rai 2 HD

503 - Rai 3 HD

504 - Rete4 HD

505 - Canale5 HD

506 - Italia1 HD

507 - LA7 HD

520 - 20 Mediaset HD

536 - RTL 102.5 HD

558 - Radiofreccia HD

560 - SportItalia HD (Sportitalia HD Plus)

569 - Deejay TV HD

La lista è aggiornata al momento in cui è stato scritto all'approfondimento, ovvero mercoledì 10 Novembre 2021. Per tutte le informazioni sulla copertura del digitale terrestre nel vostro comune, vi rimandiamo al nostro approfondimento dedicato pubblicato qualche ora fa.

Ricordiamo che lo switch off al DVB-T2 non richiede alcun intervento all'antenna: basta semplicemente dotarsi di un decoder o TV in grado di supportare il nuovo standard.