Quali canali TV non si vedranno più da gennaio 2022? C'entra il DVB-T2

Preparatevi: Gennaio 2022 sarà un mese molto importante per il digitale terrestre. Come abbiamo avuto modo di raccontare su queste pagine qualche giorno fa, il 3 Gennaio 2022 cambieranno le frequenze di alcuni canali TV in alcuni territori del nostro paese.

Nella fattispecie, come previsto dal nuovo calendario per lo switch off al DVB-T2, a partire dal 3 Gennaio 2022 in Sardegna cambieranno le frequenze dei canali Rai 1, Rai 2, Rai 3 e Rai News 24.

Ciò vuol dire che. oloro che abitano nell'isola italiana, se non effettueranno la risintonizzazione dei canali non saranno in grado di accedere ai canali in questione. Già nel corso degli ultimi giorni, al terine del TGR la TV di Stato ha inserito un cartello che spiega come "in Sardegna dal prossimo 3 gennaio Rai 1, Rai 2, Rai 3, Rai News 24 saranno trasmessi su nuove frequenze. Per continuare a vederli sarà necessario risintonizzare tutti i televisori e i decoder".

Nella maggior parte dei casi i decoder e TV effettuano la ricerca dei canali in maniera completamente automatica, ma in caso di problemi sarà comunque necessario effettuare la sintonizzazione. Le operazioni, comunque, dovrebbero concludersi il prossimo 10 Gennaio 2022, quando si concluderà la migrazione del Mux 1 Rai che passa dalle bande 5/7/9/11/45 VHF ai canali 37/43 UHF.