Quali canali TV passeranno al digitale terrestre DVB-T2 MPEG-4 ad Ottobre 2021?

Ormai ci siamo: tra poco meno di un mese partirà il primo step dello switch off al DVB-T2. Alcuni canali Rai e Mediaset infatti saranno visibili solo in HD in quanto dismetteranno la codifica MPEG-2 a favore di quella MPEG-4. Di conseguenza, potranno essere agganciati solo da TV o decoder che la supportano.

La Rai ha annunciato lo switch off alla codifica MPEG-4 già da qualche settimana. Per la TV di Stato i canali che dal 20 Ottobre saranno visibili solo in HD saranno nove, si tratta di network tematici, vale a dire:

Rai 4

Rai 5

Rai Movie

Rai Yoyo

Rai Sport+ HD

Rai Storia

Rai Gulp

Rai Premium

Rai Scuola

Resteranno disponibili sia in SD che HD i canali Rai 1, Rai 2, Rai 3 e la rete d'informazione RaiNews24 che presumibilmente saranno gli ultimi ad effettuare questo passaggio.

Nella giornata di ieri anche Mediaset ha annunciato i primi canali che passeranno all'MPEG-4. Il Biscione ha adottato la stessa strategia della Rai, ed ha annunciato che a fare da apripista saranno:

TGCOM24

Mediaset Italia 2

Boing Plus

Radio 105

R101 TV

Virgin Radio TV

Anche in questo caso, tutti gli altri continueranno ad essere visibili in HD ed SD anche da coloro che non dispongono di TV o decoder in grado di agganciare il nuovo segnale.

Nella prima fase dello switch off, quindi, le emittenti hanno puntato su canali specifici e tematici, e non sulle reti generaliste.