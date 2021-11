Quali canali TV Rai saranno visibili solo in HD dal 13 Dicembre?

Come ormai annunciato qualche giorno fa, il 13 Dicembre dieci canali Rai saranno visibili solo in HD. Questo processo rientra nel più ampio switch off al DVB-S2 che da qualche mese sta già interessando il digitale terrestre, e riguarderà coloro che sono provvisti di decoder Tivùsat.

I canali Rai interessati dallo switch off al DVB-S2 sono, ovviamente, tematici e non quelli generalisti:

10 - Rai 4

13 - Rai 5

14 - Rai Movie

15 - Rai Premium

21 - Rai Sport

23 - Rai Storia

24 - Rai News 24

33 - Rai Scuola

42 - Rai Gulp

43 - Rai YoYo

Analogamente a quanto fatto per le reti tematiche di Mediaset, anche in questo caso per poter agganciare i dieci canali in questione gli utenti necessiteranno di una cam o un decoder abilitato all'HD e 4K. Alternativamente, non sarà possibile accedere alla programmazione su TV ma solo tramite la piattaforma di streaming RaiPlay di cui abbiamo a lungo parlato e che è totalmente gratuita.

Occorre ricordare che attualmente sono già disponibili le versioni in alta definizione dei canali in questione, ma dal 13 Dicembre 2021 prossimo saranno spente quelle in SD in quanto sarà dismessa la codifica MPEG-2 per passare all'MPEG-4 AVC.

Resteranno a disposizione in SD i canali Rai 1, Rai 2 e Rai 3 che sono disponibili in copia anche in HD.