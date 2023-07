Per cancellare il profilo Threads, bisogna eliminare l'account Instagram

L’argomento del giorno è senza dubbio rappresentato dal lancio del nuovo social network Threads di Meta. Con il passare delle ore, emergono sempre più informazioni sul funzionamento della piattaforma Threads che ha già racimolato 5 milioni di iscritti in quattro ore.

Nella fattispecie, come spiegato da TechCrunch, nell’informativa sulla privacy supplementare Meta spiega che “puoi disattivare il tuo profilo Threads in qualsiasi momento, ma il tuo profilo Threads può essere eliminato solo eliminando il tuo account Instagram”.

Alla base di tale scelta, che fa discutere e sicuramente provocherà non poche discussioni, c’è il fatto che il profilo Thread fa parte dell’account Instagram degli utenti in quanto si basa proprio sulle informazioni contenute in quest’ultimo.

Il riscontro ottenuto da Threads è stato importante non solo per il numero di utenti che hanno deciso di iscriversi ed abbracciare il nuovo progetto, ma anche per i numerosi brand che hanno creato profili: è il caso di Netflix, Amazon, NFL e Pepsi, che hanno già debuttato sul social, mentre come osservato da TechCrunch restano assenti brand come Google, Apple, Goldman Sachs, Morgan Stanley e Disney.

Nel frattempo, però, è arrivata una frecciatina di Elon Musk a Threads, in un tweet in cui ha affermato che gli utenti si fingono felici su Instagram pur non essendolo.