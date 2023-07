Cancro e aspartame: ecco quello che devi sapere se bevi Coca Cola Zero

Nonostante l’aspartame, un dolcificante ampiamente utilizzato, sia stato classificato come “possibilmente” cancerogeno, sono rimasti invariati i consigli sul suo consumo. Gli esperti dell’OMS ora stanno esaminando numerosi studi scientifici per valutare la sicurezza del composto.

La classificazione “possibilmente cancerogeno” indica che non ci sono ancora prove a sufficienza per definirlo tale con certezza; tuttavia, l’OMS consiglia ai consumatori abituali di bevande “Zero” (versioni lite, senza zuccheri) di ridurre l’assunzione. È significativo questo monito, dato che la maggior parte delle persone consuma quantità inferiori ai limiti di sicurezza.

L’aspartame si trova in tantissime bevande (se ne contano oltre 6.000), come la Diet Coke (mai arrivata in Italia) e la Coca Cola Zero (Coke Zero). Il dolcificante è oggetto di controversie dalla sua introduzione nelle bibite e negli alimenti, ergo dagli anni ’80.

È il Dr. Branca dell’OMS ad invitare le persone a consumare meno bevande zuccherate e di preferire l’acqua (soprattutto d’estate). Tuttavia, non c’è bisogno di passare notti insonni a causa della grande quantità di Coca Cola Zero che bevete (credendo che faccia meno male della tradizionale!), in quanto tantissime altre sostanze sono classificate come “possibilmente cancerogeno”, come l’aloe vera.

I limiti di sicurezza rimangono a 40 milligrammi per chilogrammo di perso corporeo al giorno.

Insomma, cercate anche voi di ridurre ulteriormente il dosaggio giornaliero; in questo modo, le aziende saranno maggiormente invogliate a produrre alimenti meno dolci e più gustosi.