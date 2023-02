Il cancro ha stranamente trasformato l'accento di questo uomo in irlandese

Così com'è stato riportato recentemente sulla rivista BMJ Case Reports, una rara forma di cancro alla prostata ha cambiato l'accento di un uomo americano, facendolo suonare in "stile" irlandese. Nell'intera letteratura medica, pensate, ci sono state solo altre due segnalazioni di questo peculiare cambiamento.

Il disturbo è chiamato sindrome dell'accento straniero (FAS) e questo è il primo caso legato specificamente al cancro alla prostata. Il FAS è un disturbo del linguaggio che può far sì che il parlare di una persona assomigli - almeno superficialmente - alla cadenza di un altro dialetto o addirittura lingua.

La sindrome è più comunemente associata a ictus o lesioni cerebrali traumatiche, come il caso della donna che, dopo aver subito un trauma cranico a causa di alcuni bombardamenti della seconda guerra mondiale, iniziò a parlare con un accento tedesco o ancora quando una donna dell'Arizona dopo un'operazione chirurgica si è svegliata parlando come "Mary Poppins".

Molto meno comuni sono i casi legati ai tumori e ci sono solo due casi conosciuti. L'uomo a cui era stato diagnosticato il tumore non era di origini irlandesi e non è mai stato nemmeno in Irlanda. Tuttavia, a soli 20 mesi dalla diagnosi di cancro alla prostata, ha iniziato a parlare con un suono che ricordava l'accento del sud dell'Irlanda.

Data la tempistica, i medici sospettano che la FAS del paziente fosse il risultato di un raro disturbo neurologico paraneoplastico (PND), ovvero effetti remoti del cancro, non causati dal tumore e dalle sue metastasi, ma quando dalla risposta immunitaria che può avere un impatto sul sistema nervoso.

L'uomo purtroppo non ce l'ha fatta ed è stato sconfitto dal cancro, ma fino alla fine ha continuato a parlare con lo stesso accento irlandese.