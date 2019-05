Candeggina per curare l'autismo, Amazon rimuove diversi libri dal proprio catalogo

Continua la battaglia di Amazon contro la disinformazione e le bufale. Il gigante americano ha rimosso più di una dozzina di libri che promuovevano un tipo di sostanza tossica chiamata "MMS" come cura per malattie gravi come l'autismo e la malaria. La conferma della rimozione è stata data da un rappresentante della compagnia americana.

La mossa arriva a qualche settimana dalla pubblicazione di un'inchiesta da parte del Business Insider che aveva portato alla luce un'importante quantità di libri regolarmente in vendita su Amazon e che promettevano di curare l'autismo o altre malattie gravi.

Alla base di tutto c'era la sostanza chimica nota come MMS che è diventata virale anche in diversi canali YouTube che promuovono la disinformazione e teorie cospirative. Lo stesso YouTube ha intrapreso azioni di questo tipo chiudendo centinaia di canali e rimuovendo vari video.

La notizia della rimozione dei libri è stata pubblicata in anteprima da NBC News, e poi ripresa dal Business Insider.

I titoli rimossi contenevano istruzioni su come mescolare componenti chimici per creare ciò che i sostenitori chiamavano la Miracle Mineral Solution, appunto MMS.

La miscela portava alla creazione del biossido di cloro, una forma di candeggina industriale che, come sottolineato dalla Food and Drug Administration, non porta alcun tipo di beneficio medico ma provoca nausea, disidratazione e vomito se ingerita in grandi dosi.

Per Amazon non si tratta di una novità assoluta, dal momento che già qualche mese fa aveva interrotto la vendita di libri contro i vaccini.