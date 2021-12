La Candida Auris: il fungo mortale apparso dal nulla

La Candida auris, un particolare fungo sconosciuto, ha fatto la sua comparsa nel 2009 apparentemente dal nulla, causando epidemie mortali negli ospedali ed in altri ambienti di cura, ed allarmando gli scienziati di tutto il mondo poiché capace di eludere i farmaci tradizionali per il trattamento delle infezioni fungine.

Da allora, molti studi sono stati fatti per conoscere meglio questa specie di micete, ed in particolare, recentemente, una nuova ricerca dell'Università del Michigan, pubblicata su Nature Communications, ha segnato un importante passo avanti nella comprensione della biologia della C. auris, puntando principalmente sulla genetica alla base della sua capacità di cambiare forma.

La prof.ssa Teresa O'Meara, Ph.D ed assistente docente presso il Dipartimento di Microbiologia e Immunologia presso la Facoltà di Medicina dell'Università del Michigan, ha affermato: "Quasi tutti i patogeni fungini, dalla febbre della valle alle infezioni da lieviti, subiscono cambiamenti morfologici e sembrano collegare i processi di virulenza con il loro cambiamento di forma. Ma finora non si era riuscito a capire se anche la Candida auris potesse farlo e come."

Il fungo infatti, è stato trovato in tutti i continenti abitati facendo emergere diverse varianti e morfologie in molteplici parti del mondo. Determinare la genetica dietro queste varianti è la chiave per determinare come la forma e la malattia siano correlate. Ma fino a questo momento, studiare i geni di Candida auris è stato incredibilmente difficile.

La prof.ssa O'Meara, in collaborazione con il dott. Darian Santana, ha sviluppato strumenti genetici mirati utilizzando una tecnica CRISPR-Cas9 basata sul DNA e l'utilizzo di un batterio che comunemente infetta le piante. Sfruttando infatti la sua capacità di colpire anche i funghi, è stato utilizzato per inserire il DNA nel genoma di Candida auris.

Lo screening delle cellule geneticamente modificate ha da subito fornito indizi su quali geni lo stessero controllando.

Ha quindi concluso la prof.ssa O'Meara: "I geni sono importanti non solo per la morfologia, ma anche per la virulenza e per la resistenza ai farmaci. Questo lavoro è un passo fondamentale per la ricerca sulla Candida auris, che aiuterà la comunità scientifica, in perenne studio del patogeno mortale, a valutare più rapidamente i ceppi e ad individuarne la genetica alla base del motivo per cui alcuni sono più resistenti ai farmaci di altri."

I funghi sono purtroppo delle specie che possono rivelarsi molto pericolose, così come il terribile fungo che scioglie le piante dall'interno, oppure il fungo che muta le mosche in calamite zombie per l'altro sesso. Tutto davvero molto inquietante.