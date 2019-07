La C. auris, un fungo mortale, potrebbe essersi evoluto a causa del riscaldamento globale

Da quando è stata identificata, oltre un decennio fa, la Candida auris sembra essere diventata una grave minaccia per la salute globale, in particolare per i soggetti immunocompromessi.

Questo fungo è stato segnalato in oltre 30 paesi. È resistente alla maggior parte dei farmaci antifungini e può diffondersi tra i pazienti negli ospedali e di altre strutture sanitarie. Nella sua forma invasiva, il fungo può infettare il sangue, il sistema nervoso centrale, reni, fegato, ossa, muscoli, articolazioni, milza e occhi. Studi precoci stimano che sia fatale nel 30-60 % dei pazienti (pazienti con il sistema immunitario, ricordiamo ancora una volta, compromesso. Nelle persone sane non è un problema).

La Candida auris si è diffusa contemporaneamente, e in modo indipendente, in tre luoghi differenti: India, Sudafrica e Sud America. Dei ricercatori di Stati Uniti e Paesi Bassi hanno una nuova teoria in merito, e propongono che il riscaldamento globale possa aver giocato un ruolo chiave nella diffusione di questo fungo, secondo uno studio pubblicato martedì su mBio, una rivista dell'American Society of Microbiology.

Le infezioni fungine nell'uomo sono rare. I mammiferi hanno un sistema immunitario più avanzato, rispetto ad altri organismi a rischio di infezioni fungine, e la maggior parte di queste non può crescere alle temperature del corpo umano, ha affermato Arturo Casadevall, uno degli autori del nuovo studio, un microbiologo e un immunologo presso la Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health.

Man mano che il clima si è riscaldato però, la C. auris è stata in grado di adattarsi, cosa che l'ha aiutata a replicarsi alla temperatura del corpo umano di 37 gradi Celsius. Il fungo è stato anche confrontato con delle specie correlate, e i ricercatori hanno scoperto che la Candida auris è in grado di crescere a temperature più alte delle sue "cugine".

"La cosa più misteriosa è che la Candida auris è apparsa contemporaneamente in tre diversi continenti, ed è molto difficile da spiegare", ha detto Casadevall. "È successo qualcosa che ha permesso all'organismo di gonfiarsi e causare malattie", ha poi affermato. Tuttavia, questa è solamente una teoria, e deve prima essere verificata.