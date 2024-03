Il cane è l'animale più mortale e pericoloso del Regno Unito

Il cima alle classifiche mondiali di animali più letali per l'uomo ci sono spesso le zanzare, spauracchio globale per eccellenza. Tuttavia non rappresentano una minaccia significativa, almeno nel Regno Unito. Contrariamente a quanto si possa pensare, non sono le 36 specie autoctone di zanzare a meritarsi il titolo di creatura più letale del paese.

Tra i candidati sorprendentemente pericolosi figura, in prima linea, il miglior amico dell'uomo: il cane (nonché compagno animale più antico). Di recente, il primo ministro Rishi Sunak ha ampliato la lista delle razze canine proibite includendovi gli American XL bully dogs, a seguito di un preoccupante incremento dei decessi dovuti a morsi di cane, passati da circa tre all'anno a dieci in Inghilterra e Galles nel solo 2022, evidenziando una problematica legata alla proprietà irresponsabile e alla moda di cani sempre più grandi e muscolosi.

Ma anche le piccole dimensioni possono nascondere grandi minacce. Api e vespe rivendicano anch'esse questo titolo funesto. Per lo 0,5% della popolazione, allergico al veleno contenuto nei loro pungiglioni, l'anafilassi risultante può essere mortale, provocando ogni anno la morte di due a nove persone nel Regno Unito. Infine, un pericolo meno evidente ma altrettanto reale proviene da una scena bucolica quanto ingannevole: le mucche.

Nonostante l'apparenza pacifica, questi animali causano fino a 4.000 incidenti all'anno nel Regno Unito, con circa cinque persone che perdono la vita a causa delle ferite riportate. La maggior parte delle vittime appartiene alla comunità agricola, ma anche i pedoni non sono esenti da rischi. Le mucche, essendo prede in natura, sono istintivamente protettive nei confronti dei loro vitelli e possono diventare aggressive se si sentono minacciate.

Gli incidenti accadono spesso quando si ignorano i confini naturali, con animali che possono colpire le persone facendole cadere a terra, calpestandole o sdraiandosi sopra di loro. Il consiglio migliore resta quello di tenere i cani al guinzaglio e di mantenere una distanza rispettosa dai branchi di bovini, per evitare sorprese nelle campagne britanniche.

