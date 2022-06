Ecco il cane più brutto del mondo, e non lo diciamo noi: esiste una competizione

Da un campo che includeva un "mutante glabro" senza denti e una faccia storta, una creatura che assomigliava a "una iena o un babbuino mandrillo" e un cane con una "testa dall'aspetto di gorilla", un mix di Chihuahua chiamato Mr. Happy Face è emerso venerdì come il più brutto di tutti, vincitore del concorso World's Ugliest Dog 2022.

Il signor Happy Face, che una volta viveva in condizioni abusive e negligenti con un clochard, ha tumori e problemi neurologici, richiede un pannolino, lotta per stare in piedi o camminare e tiene la testa di traverso.

Eppure, ha raggiunto l'età di circa 17 anni, sfoggia un mohawk naturale e fa un suono simil “ camion a diesel Dodge Ram", secondo una biografia online.

"Era chiaro ed evidente che il signor Happy Face meritava di essere campione", ha detto sabato Debra Mathy, uno dei giudici del concorso, aggiungendo che i giudici non si sono nemmeno presi la briga di discutere su chi dovesse vincere. "Tutti gli ostacoli che questo cane ha superato fisicamente e nella sua vita passata - è incredibile".

Il cane e la sua proprietaria, Jeneda Benally, hanno vinto $ 1.500 e un viaggio a New York per apparire nello spettacolo "Today".

Il concorso afferma che promuove l'adozione di cani, anche quelli che potrebbero avere "pelliccia mancante, occhi incrociati, anche ondeggianti o orecchie non corrispondenti". Otto cani hanno camminato sul tappeto rosso dell'evento, che si tiene durante la fiera Sonoma-Marin a Petaluma, in California, e dura da quasi 50 anni. È ripreso venerdì dopo essere stato sospeso nel 2020 e nel 2021 a causa della pandemia.

"Stanno promuovendo il salvataggio dei cani, infatti tutti loro, indipendentemente dal loro aspetto, meritano di essere amati", ha detto la signora Mathy.

Quando la signora Benally ha adottato il signor Happy Face da un rifugio in Arizona, "il personale del rifugio ha cercato di prepararmi a quello che stavo per vedere", ha scritto sul sito web del concorso. Il signor Happy Face viveva al rifugio da “un bel po' di tempo” e un veterinario stimava che gli restassero solo poche settimane, o al massimo un mese.

"Ho giurato che quel giorno sarebbe stato così amato che non si sarebbe mai ricordato di quanto fosse stata orribile la sua vita precedente", ha scritto la signora Benally. Nella sua nuova casa, Mr. Happy Face è già arrivato da 10 mesi.

Il secondo posto, con un premio di $ 1.000, è andato a Wild Thang, un sopravvissuto al cimurro che ora è sdentato, con la lingua perennemente sporgente.

Wild Thang era un "pasticcio adorabile", ha detto la signora Mathy, aggiungendo che il cane "sembrava 50 libbre ma pesava solo sei libbre, perché era tutto pelo".

I precedenti vincitori del concorso includono Scamp the Tramp, "un cane di allevamento sconosciuto con occhi piccoli, senza denti e gambe corte e tozze" nel 2019, così come Martha, un mastino napoletano con "occhi rossi cadenti, bava incontrollabile e pelle larga" nel 2017.

[Josh Edelson/Agence France-Presse — Getty Images]