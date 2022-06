Questo cane è capace di battere un ghepardo in una gara di resistenza

Chi vincerebbe in una gara tra un levriero e un ghepardo? Se parliamo di pura e semplice velocità il felino africano sulla terraferma batterebbe chiunque, poiché come ben sappiamo è l'animale più veloce di tutti (almeno sulla superfice) ed è capace di raggiungere velocità superiori ai 100 chilometri all'ora. Tuttavia, c'è ben altro da considerare.

D'altra parte, nonostante non sia più veloce di un ghepardo, la corporatura alta e snella del levriero è stata selezionata dagli esseri umani appositamente per le corse. Questa caratteristica lo ha reso il cane più veloce della Terra, con una velocità massima di 72 chilometri all'ora. Sebbene sia difficile risalire alle origini esatte della razza, è probabile che siano originari dell'Egitto.

In una gara di resistenza, però, le probabilità di vittoria del levriero aumentano esponenzialmente. I ghepardi non possono mantenere la loro velocità massima per molto tempo e, in effetti, questi animali possono fare solo un paio di centinaia di metri prima di dover decelerare, per poi prendersi una pausa di circa 30 minuti prima di compiere nuovamente una tale prodezza ginnica.

I levrieri, invece, possono correre per diverse chilometri a una velocità pari o superiore a 55 chilometri all'ora. Sappiamo che per quanto riguarda lo sprint il ghepardo non ha rivali, ma il levriero vincerebbe sicuramente in una gara di resistenza. A proposito: chi vincerebbe in uno scontro tra un coccodrillo e una balena? Tra uno scorpione e una tarantola, invece?