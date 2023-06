Il tuo cane ha ingerito qualcosa di pericoloso? Ecco come aiutarlo a rimettere

Non ci sarebbe nemmeno bisogno di specificarlo: prima di ricorrere a manovre particolari per “aiutare” il tuo cane, consulta prima il veterinario, se possibile. Tuttavia, non sempre si ha il tempo o la disponibilità di chiamare un esperto: per questo motivo, oggi scoprirai come far rimettere il tuo cane, nelle situazioni d’emergenza.

Sebbene molti utilizzano una manciata di sale per indurre il vomito al nostro povero Fido, i veterinari consigliano di ricorrere al perossido di idrogeno, in quanto ritenuto più sicuro. Questa sostanza (molto comune) provoca una forma di irritazione al tratto digestivo del cane e, in circa 15 minuti, dovrebbe espellere i fluidi.

Ci teniamo a sottolineare l’importanza dell’opinione del vostro veterinario di fiducia, in quanto può fornirvi preziose informazioni circa il dosaggio e l’applicazione della sostanza (normalmente, viene spruzzato trai i denti posteriori del cane oppure iniettato con una siringa). Se il cane non rimette entro 10 minuti, nonostante una seconda somministrazione, portalo immediatamente da un esperto.

Inoltre, è importante che tu pulisca subito i residui liquidi espulsi dal tuo cane, dato che quest’ultimo potrebbe addirittura esserne attratto. Bisogna prestare attenzione anche ad eventuali reazioni avverse al trattamento, come vomito eccessivo, diarrea, letargia o gonfiore.

Normalmente, dopo questa procedura (indubbiamente violenta), il dottore potrebbe ritenere necessario seguire una cura a base di fermenti lattici, in grado di ristabilire la flora intestinale di Fido.

Insomma, salvate il numero di telefono del vostro veterinario e mettetelo tra i preferiti!