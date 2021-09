Il cane era una 'merce preziosa' per le antiche popolazioni siberiane

L’uomo e il cane condividono una lunga storia di collaborazione. Sembra chei primi cani furono addomesticati durante l'era glaciale. Uno studio odierno ha scoperto che le antiche comunità siberiane effettuavano dei veri e propri scambi di specie canine tra popolazioni, incrociando le razze e sfruttando i benefici dei loro amici a quattro zampe.

Queste antiche popolazioni umane addomesticarono il cane per sfruttarne la grande utilità per le battute di caccia, la protezione del bestiame e per sfruttarne la resistenza e la forza fisica per trainare le slitte.

Nello studio odierno, condotto dai ricercatori dell’Università di Copenaghen, è stato osservato che le popolazioni umane siberiane, pur essendo rimaste geneticamente isolate, hanno portato ad un notevole aumento della variabilità delle specie canine, incrociando gli esemplari con quelli di popolazioni attigue per un periodo di migliaia di anni.

Tatiana Feuerborn, principale autrice dello studio, in merito alle metodologie di analisi e alle conclusioni dei rilevamenti, sostiene che, grazie ai record genetici delle antiche specie canine, è stato possibile appurare una migrazione delle specie, le quali venivano scambiate come fossero merce preziosa. Ciò sarebbe stato favorito dallo sviluppo di nuove attività come la caccia, l’allevamento e gli spostamenti in slitta.

La Feuerborn, analizzando le interazioni tra le popolazioni che attuavano questi incroci, ha dichiarato “Allo stesso tempo, sembra che le popolazioni umane fossero più o meno geneticamente isolate e non si mescolassero con le popolazioni esterne. Non lo vediamo con i cani, il che indica che questi ultimi venivano scambiati piuttosto che trasferirsi con le persone. Quindi c'erano sicuramente interazioni tra le popolazioni in queste aree della Siberia".

Questi incroci, rilevati dall’analisi del materiale genetico, sono concomitanti a periodi di grande innovazione tecnologica delle stesse società. Queste includevano la lavorazione del ferro e l’introduzione dell’allevamento delle renne, pratica che rendeva necessario il supporto dei cani da pastore.

Queste inserzioni di DNA, avvenute migliaia di anni orsono, sono giunte fino alle specie odierne. Infatti, secondo Laurant Frantz, coautore dello studio, in merito all’analisi dei cani della steppa siberiana risalenti ad un periodo compreso tra gli 11.000 fino a 60 anni fa, afferma ”I risultati indicano che la prima introduzione di nuovo materiale risale almeno a 2000 anni fa. E sebbene ci siano stati più episodi di commistione, la loro componente di ascendenza artica sopravvive nella moderna razza Samoiedo". Anche gli husky moderni e le razze di discendenza artica sembrano condividere questa affinità genetica con le antiche razze canine.

Lo studio rivela, infine, che l’utilità dei cani non si limitava solo alle attività che svolgevano in vita ma, una volta deceduti, la loro pelliccia veniva utilizzata per realizzare capi di abbigliamento per proteggere la controparte umana dal freddo.

